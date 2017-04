Henkel, Fresenius, Beiersdorf - Langweiler mit Renditekick

In den Jahren seit 2000 ist die Schere zwischen den Highflyern und den Tieffliegern im DAX enorm auseinander gegangen: Aktien von Unternehmen, von denen Investoren trotz eines schwierigen Wirtschaftsumfelds ein anhaltendes Wachstum und eine gute Profitabilität erwarten, notieren nur wenige Prozent unter ihren Rekordhochs. Unter anderem vorne mit dabei: Beiersdorf (Knock-Out MF07NQ; Hebel 5) und Henkel (Aktienanliehe PR39S2; 7,05 Rendite max p.a.).

Das Spitzenquintett im DAX bilden dabei Beiersdorf, mit einem Abstand von 0,2 Prozent zum Spitzenwert, vor Henkel (0,3 Prozent), SAP (1,6 Prozent), Fresenius (2,9 Prozent) und Adidas (4,1 Prozent). Mit Ausnahme von SAP stammen die Unternehmen aus defensiven, also weniger konjunkturabhängigen Sektoren. Investoren setzen darauf, dass der Umsatz der Konsumgüterhersteller Beiersdorf und Henkel in den nächsten Jahren organisch weiterhin um zwei bis drei Prozent pro Jahr wachsen wird. Beiersdorf will gerade seine Marken jenseits der Hauptmarke Nivea voranbringen. „Wir sind auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs“, sagte Vorstandschef Stefan Heidenreich.

Henkel lässt zudem durch eine Serie von Übernahmen aufhorchen. Adidas und die Walldorfer Softwareschmiede SAP erfreuen sich blendender Geschäfte und haben jeweils die 2020er-Prognose angehoben. Die Aktien des Quintetts könnten daher trotz der Kursrally der vergangenen Jahre weiter haussieren.

Hohe Skepsis gegenüber den Autoherstellern

Bei vielen anderen Werten sieht es hingegen deutlich schlechter aus. So rangieren gerade die Autohersteller weit unter dem ehemaligen Spitzenwert. Die BMW-Aktie notiert um 32,5 Prozent unter dem Rekordhoch, während bei Daimler ein Minus von 35,5 Prozent zu Buche steht und bei Volkswagen sogar 48,6 Prozent. Investoren machen sich Sorgen, dass eine schwache Weltwirtschaft das Wachstum der Autohersteller dämpfen könnte, während anhaltend hohe Investitionen für Forschung und Entwicklung und in Sachanlagen auf die Profitabilität drücken. Investoren sind zudem unsicher, ob die Produzenten in Bereichen wie Elektrofahrzeuge, oder autonomes Fahren, eine ähnlich gute Marktposition erobern können wie bei herkömmlichen Antriebstechnologien.

Wie groß die Skepsis der Investoren ist, zeigt, dass das 2017er-KGV von BMW mit rund 8,2, Daimler mit 8,3 und Volkswagen mit 6,0 deutlich unter der Bewertung des DAX von 14,2 liegt. Die Skepsis der Investoren könnte allerdings übertrieben sein. Vielmehr sollten sich die hohen Investitionen mittel- und langfristig auszahlen, weshalb die Papiere allmählich nach oben tendieren könnten.

Bankaktien trotz enormer Probleme auf Erholungskurs

Die Schlusslichter im DAX bilden die Deutsche Telekom, die Banken und die Versorger. So liegt die Commerzbank-Aktie um 96,8 Prozent unter dem ehemaligen Rekordhoch und belegt damit den letzten Platz vor der Deutschen Bank mit einem Minus von 85,7 Prozent auf Rang 28. Die Probleme der hiesigen Institute sind hinlänglich bekannt. Sie leiden erheblich unter dem Niedrigzinsumfeld, während die Deutsche Bank die Altlasten der Vergangenheit abarbeitet. Die Commerzbank rechnet mit anhaltend hohen Belastungen bei Schiffsfinanzierungen. Dennoch ist die Aktie auf das höchste Niveau seit Januar 2016 geklettert, während sich das Papier der Deutschen Bank allmählich erholt.

Ist das Schlimmste bei den Versorgern vorbei?

Äußerst unerfreulich ist die Entwicklung auch bei E.ON mit einem Abstand von 85,9 Prozent zum Spitzenkurs aus, RWE mit 85,3 Prozent und der Telekom mit 84,6 Prozent. Die beiden Versorger leiden enorm unter dem Preisverfall bei Strom und haben 2016 jeweils mit einem Rekordverlust abgeschlossen. Investoren hoffen aber, dass nun das Schlimmste allmählich vorbei sein könnte, weshalb beide Aktien kurzfristig auf Erholungskurs sind. Dabei ist die RWE-Aktie zuletzt erheblich besser gelaufen als jene von E.ON, sie sind auch nicht so hoch bewertet. Die Telekom-Aktie könnte auf neue Jahreshochs ausbrechen. In einem Umfeld niedriger Zinsen ist sie wegen der hohen Dividendenrendite bei Investoren beliebt, obwohl die aktuelle Gewinnprognose für 2017 nur sehr verhalten ausfällt.

Dennoch könnten auch die größten Langfrist-Looser im DAX vom aktuellen Aufwärtstrend profitieren. Vorsichtige Anleger können mit Seitwärtsprodukten zumindest an einer weiteren Stabilisierung partizipieren, etwa mit Discount- und Bonuszertifikaten oder alternativ mit Aktienanleihen. Dann hätten die leidgeprüften Besitzer dieser Aktien allmählich etwas Grund zur Freude.

