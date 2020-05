Henkel-Discount-Puts mit 23%-Chance unterhalb von 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

Nachdem sich die Henkel Vzg.-Aktie (ISIN: DE0006048432) von ihrem Märztief bei 62 Euro wieder der Marke von 80 Euro annähern konnte, verursachten die neuesten Quartalsergebnisse der Aktie des Konsumgüterkonzerns einen neuerlichen Rückschlag. Obwohl das Unternehmen trotz der sinkenden Nachfrage nach Klebern, die von der Automobilindustrie benötigt werden und der nachlassenden Nachfrage nach Beauty-Produkten im ersten Quartal eine aus eigener Sicht robuste Umsatzentwicklung erreichte, gab der Aktienkurs am 11.5.20 um drei Prozent nach. Bereits am 7.4.20 gab der Konzern an, wegen der unabsehbaren Konsequenzen der Krise keine Prognose für das Gesamtjahr abgeben zu wollen. Die Mehrheit der Experten erachtet in den jüngsten Analysen die Henkel Vzg.-Aktie mit Kurszielen im Bereich des aktuellen Kursniveau als haltenswert. Auch das von der RBC Capital Markets von 81 auf 82 Euro angehobene Kursziel in Kombination mit einer Kaufempfehlung eröffnet für die Aktie keine allzu hohe Kursfantasie.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Kurspotenzial der Henkel Vzg.-Aktie in den nächsten Monaten begrenzt sein wird, könnte eine Investition in Discount-Puts interessant sein, die auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite ermöglichen.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 80 Euro

Der HVB-Discount-Put auf die Henkel Vzg.-Aktie mit Basispreis 85 Euro, Cap bei 80 Euro, BV 1, Bewertungstag 15.7.20, ISIN: DE000HZ9UGB5, wurde beim Henkel Vzg.-Aktienkurs von 77,74 Euro mit 4,03 – 4,05 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps von 80 Euro notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap, im vorliegenden Fall mit 5 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht der Schein in zwei Monaten einen Ertrag von 23,46 Prozent (=122 Prozent pro Jahr).

Notiert die Henkel Vzg.-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Notiert die Henkel Vzg.-Aktie an diesem Tag beispielsweise bei 80,95 Euro, dann wird der Schein mit 4,05 Euro zurückbezahlt usw. Oberhalb von 85 Euro wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 85 Euro

Der HVB-Discount-Put mit Basispreis bei 90 Euro, Cap bei 85 Euro, BV 1, Bewertungstag15.7.20, ISIN: DE000HZ9UGC3, der beim Aktienkurs von 77,74 Euro mit 4,82 – 4,84 Euro quotiert wurde, wird in den nächsten zwei Monaten für einen Ertrag von 3,31 Prozent (=17,24 Prozent pro Jahr) sorgen, wenn die Aktie am Bewertungstag nicht um 9,33 Prozent (bei 85 Euro oder darüber) oberhalb ihres aktuellen Kursniveaus notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel-Aktien oder von Hebelprodukten auf Henkel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek