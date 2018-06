Henkel-Calls nach Kaufsignal mit 146%-Chance

Laut einer im BNP-Newsletter „DailyAktien“ veröffentlichten Analyse ist der Henkel-Aktie (ISIN: DE0006048432) der Ausbruch gelungen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Henkel befindet sich seit dem Allzeithoch bei 129,90 EUR aus dem Juni 2017 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel der Wert zunächst auf ein Tief bei 103,00 EUR ab. Ende März 2018 testete er diese Marke erneut. Damit setzte trotz eines Rückfalls unter 103,00 EUR Ende April eine Bodenbildung ein. Bereits am Dienstag durchbrach die Aktie ihren Abwärtstrend seit November 2017. Gestern gelang der Ausbruch über den Widerstand bei 108,50 EUR und damit der Abschluss der Bodenbildung.

Ausblick: Mit dem Ausbruch über 108,50 EUR kam es gestern zu einem Kaufsignal. Dieses Signal könnte in den kommenden Tagen zu einer Aufwärtsbewegung an den Abwärtstrend seit Juni 2016 führen. Dieser Trend verläuft heute bei 114,49 EUR. Das rechnerische Ziel aus der Bodenformation läge sogar bei 115,87 EUR. Sollte Henkel aber unter 107,27 EUR und damit in den Abwärtstrend ab November 2017 zurückfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Sogar ein Rückfall in Richtung 103,00 EUR müsste dann einkalkuliert werden.“

Wer beim aktuellen Henkel-Kurs von 107,80 Euro von einem Kursanstieg auf zumindest 114 Euro ausgeht, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 110 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Henkel-Aktie mit Basispreis bei 110 Euro, Bewertungstag 17.8.18, BV 0,1, ISIN: DE000GM1TRW3, wurde beim Aktienkurs von 107,80 Euro mit 0,237 – 0,244 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Henkel-Aktie in spätestens einem Monat auf 114 Euro erhöhen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,50 Euro (+105 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 104,3118 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 104,3118 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000PP8PMH4, wurde beim Aktienkurs von 107,80 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Henkel-Aktie auf 114 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,96 Euro (+146 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel-Aktien oder von Hebelprodukten auf Henkel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek