Henkel-Calls mit 78% Chance bei Kurserholung auf 77 Euro

Kann sich die Henkel Vz.-Aktie nach dem Absturz der vergangenen Woche zumindest wieder auf 77 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Nachdem sich die Henkel Vz.-Aktie (ISIN: DE0006048432) nach ihrem stetigen Kursrückgang innerhalb des Zeitraumes von April 2021 von 99,50 Euro bis Dezember 2021 auf bis zu 68,92 Euro bis Mitte Januar 2021 auf bis 83 Euro erholen konnte, stürzte der Aktienkurs wegen des gesenkten Ausblicks für das Jahr 2022 bis zum 28.1.22 auf 70 Euro ab.

Dennoch bekräftigten Experte wegen der geplanten Zusammenführung von Laundry & Home Care und Beauty Care in den neuen Unternehmensbereich „Consumer Brands“ mit Kurszielen von bis zu 93 Euro ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Aktie. Kann sich die Henkel Vz.-Aktie, die noch am 28.1.22 ein Tageshoch bei 79,02 Euro verzeichnete, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 77 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 75 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Henkel-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Bewertungstag 15.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000HR9C570, wurde beim Henkel-Aktienkurs von 72,36 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro gehandelt.

Wenn die Henkel-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 77 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,52 Euro (+63 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,196 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,196 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV7W893, wurde beim Aktienkurs von 72,36 Euro mit 0,53 – 0,55 Euro taxiert.

Kann die Henkel-Aktie ihre aktuelle Erholung auf 77 Euro fortsetzen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,98 Euro (+78 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 63,353 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 63,353 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SF9STT5, wurde beim Henkel-Aktienkurs von 72,36 Euro mit 0,90 – 0,91 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Henkel-Aktie auf 77 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,36 Euro (+49 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel-Aktien oder von Hebelprodukten auf Henkel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek