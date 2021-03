Henkel-Calls mit 71%-Chance bei Kurserholung auf 90 Euro

Nachdem die Henkel Vzg.-Aktie (ISIN: DE0006048432) am 10.10.20 bei 95,14 Euro ein 12-Monatshoch erreicht hatte, wurde die Aktie bis zum Februar 2021 innerhalb einer Bandbreite von 83 bis 93 Euro gehandelt. Nach ihrem kurzfristigen Einbruch auf bis zu 81,41 Euro konnte sich die Aktie in den vergangenen Tagen wegen der Ankündigung des Konzerns, in den nächsten Monaten wieder wachsen zu wollen und die Dividende unverändert zu lassen trotz des Umsatz- und Gewinnrückganges des vergangenen Jahres bis auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 86 Euro erholen.

Bis auf die Experten der UBS, die die Henkel Vzg.-Aktie mit einem Kursziel von 81 Euro als Verkauf einstuften, bekräftigte die Mehrheit der Analysten mit Kurszielen von bis zu 107 Euro (Warburg Research) ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zu diesen ambitionierten Kurszielen zumindest wieder auf 90 Euro ansteigen, dann können Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 85 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Henkel-Aktie mit Basispreis bei 85 Euro, Bewertungstag 21.5.21, BV 0,1, ISIN: DE000DV0S532, wurde beim Henkel-Aktienkurs von 86,12 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro gehandelt.

Wenn die Henkel-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 90 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,60 Euro (+71 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 80,70 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,70 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE3T2S8, wurde beim Aktienkurs von 86,12 Euro mit 0,57 – 0,59 Euro taxiert.

Kann der Kurs der Henkel-Aktie bald wieder auf 90 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,93 Euro (+58 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 78,627 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 78,627 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JC4SXC8, wurde beim Henkel-Aktienkurs von 86,12 Euro mit 0,81 – 0,82 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Henkel-Aktie auf 90 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,13 Euro (+38 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel-Aktien oder von Hebelprodukten auf Henkel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek