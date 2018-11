Henkel-Calls mit 61%-Chance bei Fortsetzung der Aufwärtsbewegung

Der Kurs der Henkel-Aktie (ISIN: DE0006048432) reagierte nach den am 15.11.18 im Rahmen der Analystenerwartungen liegenden veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Kursanstieg von bis zu 3,60 Prozent. Gemeinsam mit dem schwächeren Gesamtmarkt reduzierten sich im weiteren Handelsverlauf die Kursgewinne und die Henkel Vzg.-Aktie konnte gerade noch ein Plus von 0,8 Prozent auf Schlusskursbasis verteidigen. Nach zahlreichen Neueinschätzungen durch Experten, in denen die Aktie zumeist mit Kurszielen von bis zu 127 Euro als kaufens- oder haltenswert eingestuft wurde (nur die UBS empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 92 Euro zu verkaufen), legte die Aktie im frühen Handel des 16.11.18 um 1,60 Prozent zu.

Risikobereite Anleger, die der Aktie in spätestens einem Monat wieder die Rückkehr auf die Marke von 103 Euro zutrauen (dort notierte die Aktie zuletzt am 26.9.18) könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 98 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Henkel-Aktie mit Basispreis bei 98 Euro, Bewertungstag 18.1.19, BV 0,1, ISIN: DE000GM81AY7, wurde beim Aktienkurs von 99,50 Euro mit 0,388 – 0,394 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Henkel-Aktie in spätestens einem Monat auf 103 Euro erhöhen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,55 Euro (+40 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 95,03 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 95,03 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000MF82UB3, wurde beim Aktienkurs von 99,50 Euro mit 0,48 – 0,49 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Henkel-Aktie auf 103 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,79 Euro (+61 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 91,41 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Henkel-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 91,41 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000HU9X7D0, wurde beim Aktienkurs von 99,50 Euro mit 0,86 – 0,87 Euro quotiert. Beim Aktienkurs von 103 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,15 Euro (+32 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel-Aktien oder von Hebelprodukten auf Henkel-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek