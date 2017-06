Henkel: Ausbruch!

Bei der Henkel-Aktie (HEN3) zeigt sich der Ausbruch aus der Dreiecks-Formation, der sich bereits seit einigen Wochen angedeutet hatte. Mit dem heutigen Kursanstieg auf fast 128,00 Euro markiert die Aktie zudem ein neues Allzeithoch. Wir würden jetzt erste Long-Positionen eingehen, damit man dabei ist, sollte die Henkel-Aktie keinen Rücksetzer zeigen. Ohne Rücksetzer dürfte die Aktie dann zügig weiter bis über 130,00 Euro ansteigen. Sollte sich in den nächsten Handelstagen ein kurzer Rücksetzer entwickeln, so wäre dies auch eine Möglichkeit zum Long-Einstieg. Nach dem Ausbruch liegt das nächste Kursziel auf der Oberseite bei knapp 132,00 Euro und dürfte in den kommenden Wochen erreicht werden.