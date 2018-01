Henkel: Aktie am Aufwärtstrend

Seit 2011 bewegt sich die Aktie der im DAX notierten Henkel in einem langfristigen Aufwärtstrend. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Aktie von Henkel können risikofreudige Anleger in nur wenigen Wochen eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Schwarzkopf, Fa, Theramed, Pril und natürlich Persil - dies alles sind bekannte Marken aus dem Hause Henkel. Die Produkte von Henkel sind heutzutage weltweit verfügbar. Mit Standorten auf allen Kontinenten verfügt der Konzern aus Düsseldorf über eine hohe Präsenz sowohl in reifen als auch in aufstrebenden Märkten. Einen reifen Aufwärtstrend weist indes die Aktie von Henkel aus charttechnischer Sicht auf. Denn dieser besteht seit dem Jahr 2011. Derzeit befindet sich der Kurs der Henkel-Aktie in der Nähe dieses langfristigen Aufwärtstrends, welcher aktuell bei etwa 110 Euro verläuft. Eine weitere Unterstützungsmarke bietet das aktuelle Jahrestief bei 108,20 Euro.

Strategie

Mit einem StayHigh-Optionsschein auf Henkel (WKN SC8G0J) können risikofreudige Anleger in etwa acht Wochen eine maximale Rendite von 22 Prozent oder 124 Prozent p.a. erzielen, wenn sich die Aktie von Henkel bis einschließlich zum 16.03.2018 durchgehend über der Knockout-Schwelle von 106,00 Euro bewegt. Bis zur KO-Schwelle haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 7,1 Prozent. Sollte die Aktie von Henkel unter das aktuelle Jahrestief bei 108,20 Euro fallen, ist zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch sehr schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position ratsam.

Henkel (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Unterstützungen: 108,20 Euro Aufwärtstrend: 109,74 Euro