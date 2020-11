Hellofresh Aktie: Der GD200 hat gehalten!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Hellofresh Aktie: Nachdem die Bären den Aktienkurs durch den Support von rund 45,00 Euro gedrückt hatten, kam es zum abrupten Abfall auf den GD200. Dort verläuft ebenso eine flache Aufwärtstrendlinie. Zudem wirkt das September-Tief stützend. Diese drei Unterstützungen konnten bewerkstelligen, dass sich Hellofresh gefangen hat und derzeit abermals zu Oberseite tendiert. Allerdings muss noch mehr kommen, um den Trend fortzuführen. Die Bullen müssen nun die 45er Marke zurückerobern und ein Anstieg bis zum Hoch von 56,40 Euro realisieren. Falls die Bären das Ruder weiter in der Hand behalten und den Kurs unter den GD200 drücken, so trübt das Bild deutlich ein.

Der Tageschart der Hellofresh Aktie in Euro:





○ Die Gleitenden Durchschnitte: 38-Tage-Linie (neutral) | 100-Tage-Linie (bärisch) | 200-Tage-Linie (bullisch) | Grundsätzlich befinden wir uns in einem Aufwärtstrend. Zwar ist der Kurs nicht über der 38 und 100-Tage-Linie aber er notiert doch über der wichtigen 200-Tage-Linie. Das gilt im Allgemeinen als Kaufsignal.

○ Der High-Low Channel: Obere-Band (bullisch) | Untere-Band (bärisch) Der Kanal mit Periode 30 weist zurzeit einen Seitwärtstrend auf. Denn das obere Band ist steigend und das untere Band ist fallend.

○ Der Macd Indikator (Hellofresh Aktie): (Unter null – bärisch) Er ist unter der Nulllinie und die Signallinie ist unter der Triggerlinie. Somit ist das als bärisch zu werten.

○ Der Rsi Indikator: (Neutral) Dieser Indikator befindet sich im neutralen Bereich. Soweit gibt es in keine Richtung eine Übertreibung.

○ Der Stochastic Indikator: (Verkaufssignal) Dieser Oszillator befindet sich wieder in der neutralen Zone. Aber er hat in den letzten Tagen ein Verkaufssignal ausgelöst.





