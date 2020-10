HelloFresh: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Deutlich verbessert hat sich seit Anfang September das Chartbild der HelloFresh-Aktie. Sie hatte am 10. Juli bei 53,35 Euro ein neues Hoch ausgebildet und war anschließend in eine Abwärtsbewegung übergegangen. Im Chart bildete sich schnell ein neuer Abwärtstrend aus. Er konnte erst in der zweiten Septemberhälfte überwunden werden.

Durch den nach dem Tief vom 4. September bei 36,20 Euro gestarteten Anstieg konnte auch der 50-Tagedurchschnitt überwunden werden. Er steigt seitdem wieder an und unterstützt damit die laufende Rallye. Diese konnte am Freitag bei 49,42 Euro ein neues Hoch ausbilden. Positiv war, dass der Wochenschlusskurs mit 49,02 Euro nur unwesentlich tiefer ausgebildet wurde.

Dies gibt den Bullen in dieser Woche die Möglichkeit, den Anstieg weiter fortzusetzen. Ihr nächstes Ziel ist nun das Hoch vom 11. August bei 50,10 Euro. Es könnte schon heute erreicht werden. Nach dem Kontakt mit dem Widerstand sollte jedoch der Beginn einer Konsolidierung einkalkuliert werden. Gelingt mit oder ohne vorherige Korrektur ein Anstieg über 50,10 Euro, ist das Hoch vom 10. Juli bei 53,35 Euro das nächste Ziel.

Setzt am Widerstand bei 50,10 Euro in dieser Woche eine Korrektur ein, sollten die Bullen darauf achten, dass die Abgaben nicht unter das Hoch vom 24. August bei 46,22 Euro hinabreichen. Wird diese Unterstützung dennoch aufgegeben, drohen weitere Abgaben bis auf den 50-Tagedurchschnitt bei 43,28 Euro.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.