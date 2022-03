Mit HelloFresh-Puts gegen weiteren Kursrückgang absichern

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse macht die HelloFresh-Aktie (ISIN: DE000A161408) nach wie vor einen bearishen Eindruck. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die HelloFresh-Aktie markierte am 25. August 2021 ein Hoch bei 97,38 EUR und scheiterte im November 2021 trotz eines neuen Allzeithochs bei 97,50 EUR an diesem Hoch. Danach bildete die Aktie in Doppeltop aus, das sie mit dem Bruch der Nackenlinie 68,32 EUR vollendete. Am 04. März 2022 durchbrach der Wert seinen Aufwärtstrend seit dem Januar 2019. Am 08. März 2022 setzte der Wert auf dem log. 38,2% Retracement der Aufwärtsbewegung seit Januar 2019 bei 33,23 EUR auf.

Ausblick: Obwohl das Retracement bisher Unterstützung bietet, macht das Chartbild der HelloFresh-Aktie einen bärischen Eindruck. Kommt es zum Bruch dieses Retracements, dann kann es in den nächsten Wochen zu einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 17,09-14,88 EUR kommen. Der Aktienkurs könnte sich also noch einmal halbieren. Damit sich das Chartbild etwas verbessert, müsste der Wert den steilen Abwärtstrend der letzten Monate bei heute 44,98 EUR durchbrechen. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre eine Erholung bis 50,98 EUR und vielleicht sogar 68,32 EUR möglich.“

Gibt die HelloFresh-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 35,18 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest auf 30 Euro nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Put-Optionsschein mit Strike bei 40 Euro

Der DZ Bank-Put-Optionsschein auf die HelloFresh-Aktie mit Basispreis 40 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000DFN3D95, wurde beim HelloFresh-Aktienkurs von 35,18 Euro mit 0,81 – 0,83 Euro gehandelt.

Gibt der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats auf 30 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,07 Euro (+29 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 41,4963 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die HelloFresh-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 41,4963 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD2Z1U1, wurde beim HelloFresh-Kurs von 35,18 Euro mit 0,70 – 0,71 Euro taxiert.

Wenn die HelloFresh-Aktie in nächster Zeit auf 30 Euro nachgibt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 1,14 Euro (+61 Prozent) erhöhen – sofern die HelloFresh-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von HelloFresh-Aktien oder von Hebelprodukten auf HelloFresh-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek