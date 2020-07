HelloFresh: Long-Hebel nach guten Zahlen mit hohem Renditepotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie des im MDAX gelisteten Lieferserviceunternehmens für Lebensmittel HelloFresh (ISIN: DE000A161408) geriet im Zuge des März-Crashes von 27 Euro (5.3.20) bis zum 13.3.20, als die Aktie auf unter 20 Euro zurückfiel, im Vergleich zu anderen Werten nur moderat unter Druck. Danach setzte die Aktie zu einem bemerkenswerten Höhenflug an, der die Aktie bis zum Allzeithoch bei 53,35 Euro (10.7.20) ansteigen ließ. Am 13.7.20 brach der Aktienkurs nach einer Herabstufung durch J.P.Morgan und der Reduzierung des Kurszieles von 47 Euro auf 42 Euro zeitweise um mehr als zehn Prozent ein, konnte sich in weiterer Folge wieder etwas von den Tagestiefstständen nach oben hin absetzen. Nach der Veröffentlichung der über den Expertenerwartungen liegenden Umsatz und Ertragszahlen für das zweite Quartal und der Neubewertung der Credit Suisse-Experten, die die Aktie am 14.7.20 mit einem Kursziel von 61 Euro als „Outperfom“ einstufen, legte die Aktie im frühen Handel des 14.7.20 zeitweise um fünf Prozent zu.

Kann die bereits sehr gut gelaufene HelloFresh-Aktie in naher Zukunft zumindest wieder ihr altes Hoch bei 53,35 Euro erreichen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 51 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die HelloFresh-Aktie mit Basispreis 51 Euro, Bewertungstag 16.9.20, BV 1, ISIN: DE000HZ3N174, wurde beim HelloFresh-Aktienkurs von 50,50 Euro mit 3,86 – 3,94 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder der Anstieg auf das alte Hoch bei 53,35 Euro, dann wird der Kaufoptionsschein einen handelbaren Preis von etwa 5,05 Euro (+28 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 46,4975 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die HelloFresh-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,7975 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH1WPF2, wurde beim HelloFresh-Kurs von 50,50 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro taxiert.

Wenn die HelloFresh-Aktie in nächster Zeit auf 53,35 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,68 Euro (+58 Prozent) erhöhen – sofern die HelloFresh-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Faktor Long-Zertifikat

Wer hingegen mit täglich angepasster Hebelwirkung von einem unmittelbar bevorstehenden Kursanstieg der HelloFresh-Aktie profitieren möchte, könnte eine Investition in das Morgan Stanley-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000MA012S2, in Erwägung ziehen. Dieses Zertifikat bildet die Kursbewegungen der Aktie mit 4-facher Hebelwirkung ab.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von HelloFresh-Aktien oder von Hebelprodukten auf HelloFresh-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek