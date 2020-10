HelloFresh Aktie: Wahnsinn – hier ist noch viel mehr drin!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die HelloFresh-Aktie hat ihre Schwächephase hinter sich gelassen und orientiert sich wieder nach oben. Ende letzter Woche stieg der Kurs bis auf 49,42 Euro und stand damit ganz dicht vor der 50-Euro-Marke, doch die neue Woche beginnt mit relativer Schwäche. Sowohl am Montag als auch am Dienstag setzen die Bären die Akzente und sorgen für einen Rücksetzer bis auf 46,06 Euro. Trotzdem bleiben die 50-Euro-Marke und das knapp darüber verlaufende Rekordhoch bei 53,35 Euro in Reichweite. Da der Kurs oberhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft und der Supertrend einen Bullenmarkt anzeigt, liegt aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal vor.

Die bisherige Jahresperformance liefert Hinweise dafür, wie sich die Aktie im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie aktuell mit fast 150 Prozent im Plus. Was dies im historischen Vergleich bedeutet, lässt sich im Fall von HelloFresh aber nicht sagen, da das Unternehmen erst seit Ende 2017 an der Börse gelistet ist. Daher reichen die Daten noch nicht aus, um die Aktie einer statistischen Analyse zu unterziehen. Aus diesem Grund ist dieser Bereich neutral zu werten.

Aus Sicht der covernden Analysten liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 55,09 Euro und damit immer noch fast 20 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Anlagevotum fällt bullisch aus. Zurzeit wird der Titel von 11 Analysten beobachtet, von denen 7 für Buy und 4 für Hold plädieren. Verkaufsempfehlungen liegen keine vor. Dies führt zu einem weiteren Kaufsignal.

Unter dem Strich erhält die HelloFresh-Aktie 2,5 von 3 Punkten und ist damit insgesamt bullisch einzuschätzen. Hier könnte sich ein Investment also trotz der bereits erzielten Jahresrendite weiterhin lohnen. Charttechnik und Analystenvotum sprechen für die Aktie.

from

Finanztrends by Alexander Hirschler

