HelloFresh-Aktie – Sell on good news? Starkes 2. Quartal!

Der Baukasten für die Küche erfreut sich zunehmender Beliebtheit! Der Berliner Anbieter von Kochboxen, die HelloFresh SE, kann starke Zahlen für das zweite Quartal liefern. Die Kunden sitzen eben zu Hause und kochen einfach mehr – in Zeiten von Corona! Damit setzt sich der Trend für HelloFresh aus dem ersten Quartal fort. So konnten die Berliner nun ihre Prognose für das laufende Jahr nochmals erhöhen! Und es wurden schwarze Zahlen geschrieben! So stieg der Umsatz auf 972,1 Millionen Euro nach einem Vorjahreswert von 437 Millionen Euro!

Die Frage ist allerdings, ob die Kunden auch in „Nach-Corona-Zeiten“ weiterhin derart stark bei HelloFresh bestellen wie in den Zeiten der Schließung von Restaurants und Schulen, vermehrten Home-Office und natürlich auch Reise-Beschränkungen. Sicherlich dürften neue Kunden gewonnen worden sein und diese auch zu Stammkunden werden – fraglich ist allerdings, ob das Wachstumstempo der vergangenen Wochen und Monate beibehalten werden kann. Die Berenberg-Analysten sind zumindest zuversichtlich und erhöhen das Kursziel für die HelloFresh-Titel von 60 auf 65 Euro mit Anlageurteil „Buy“.

