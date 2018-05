HelloFresh-Aktie: Platzierungen gut weggesteckt - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Starke Zahlen hat der Börsenneuling HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) präsentiert: Der Umsatz des Kochboxenversenders kletterte im ersten Quartal 2018 um 44 Prozent auf 295,6 Mio. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Bereinigt um Währungseffekte hätte das Plus sogar fast 60 Prozent betragen. Der operative Verlust (EBIT) habe sich um 15 Prozent auf 27,9 Mio. Euro reduziert. Gleichzeitig habe HelloFresh den Kundenstamm um 61,7 Prozent auf 1,88 Mio. ausgeweitet. Aufgrund der starken Entwicklung habe das Unternehmen die Gesamtjahresprognose angehoben: Die Erlöse sollten 2018 nun um Währungseffekte bereinigt um 30 bis 35 Prozent statt um bis zu 30 Prozent zulegen. Die Gesellschaft bestätige zudem das Ziel, im vierten Quartal 2018 den Break-Even auf operativer Basis zu erreichen.

Der Aktienkurs habe deutlich von den Zahlen profitieren können. Allerdings sei es noch nicht gelungen, die Hürde bei 12,30 Euro zu knacken - hier habe vor wenigen Wochen eine größere Umplatzierung seitens eines Altaktionärs stattgefunden: Rocket Internet habe mit dem Verkauf von HelloFresh-Anteilen 150 Mio. Euro eingenommen. Inzwischen habe sich auch der Startup-Investor Phenomenon Ventures von seinem verbliebenen 7,3-prozentigen Anteil getrennt. Der Preis habe mit 11,00 Euro neun Prozent unter dem letzten Kurs vor Bekanntgabe des Verkaufs gelegen.

Doch die HelloFresh-Notiz habe die Platzierung gut weggesteckt - vielleicht auch, weil dadurch der Aufstieg in den SDAX näher gerückt sei. Zuletzt hätten die sinkenden Börsenumsätze noch dagegen gesprochen. Doch mit den Platzierungen dürfte sich die Liquidität spürbar erhöhen. Der Aufstieg könnte schon zum Umstellungstermin im Juni erfolgen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2018)

Kurzprofil HelloFresh SE:

HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet.