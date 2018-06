HelloFresh-Aktie: Mutige Anleger greifen zu! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":



Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die HelloFresh-Aktie (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.



Das Berliner Unternehmen gehe neue Wege und biete seine Kochboxen künftig auch im stationären US-Einzelhandel an. Ziel sei es, auf diesem Weg noch mehr neue Kunden anzusprechen und so die Präsenz im wichtigen US-Markt weiter auszubauen.



Als Marktführer in diversen Ländern sei HelloFresh gut aufgestellt, um vom boomenden Geschäft mit Meal-Kits zu profitieren. Dank der starken operativen Entwicklung in den letzten Monaten habe der Vorstand im Mai seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben und das Ziel bestätigt, beim bereinigten EBITDA bis zum Jahresende den Break-even zu erreichen. Zusätzliche Impulse für die HelloFresh-Aktie könnte die anhaltende Konsolidierung in Marktsegment sein. Investierte Anleger sollten daher dabei bleiben. Mutige Neueinsteiger könnten weiter zugreifen, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2018)









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:12,09 EUR +1,17% (04.06.2018, 16:17)Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:12,14 EUR +1,59% (04.06.2018, 16:19)ISIN HelloFresh-Aktie:DE000A161408WKN HelloFresh-Aktie:A16140Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:HFGHelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (04.06.2018/ac/a/nw)