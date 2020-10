HelloFresh-Aktie: Einfach sensationell!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Nachdem es im dritten Quartal zu einer leichten Korrektur gekommen war, zeigt die Kurve bei der HelloFresh-Aktie seit Ende September wieder nach oben. Inzwischen haben die Anleger den Kurs bis auf 50,45 Euro ansteigen lassen und damit den Abstand zum aktuellen Rekordhoch bei 53,35 Euro auf weniger als 6 Prozent reduziert. Dem Kochboxenversender kommen die zuletzt steigenden Infektionszahlen und die Möglichkeit überregionaler Lockdowns entgegen, denn so bestellen die Menschen ihr Essen wieder vermehrt von zuhause aus. Das Unternehmen ist einer der großen Profiteure der Corona-Krise, was man sehr gut an der Entwicklung des Aktienkurses ablesen kann. Dieser hat sich seit Jahresbeginn um mehr als 170 Prozent verbessert.

Der Ichimoku-Indikator unterstreicht das bullische Chartbild und spricht für eine weitere Aufwärtsbewegung. Hier verläuft der Kurs oberhalb der Standardlinie (Kijun) und oberhalb der Wolke (Kumo). Daraus ergeben sich bereits zwei Kaufsignale. Die in die Zukunft projizierte Wolke weist einen grünen Körper auf und ist damit ebenfalls bullisch einzuschätzen. Seit einigen Wochen verläuft die drehende Linie (Tenkan) wieder oberhalb der Standardlinie. Bei der Kreuzung entstand ein Golden Cross, das bullisch zu werten ist. Die verzögerte Linie (Chikou) befindet sich oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – dies führt zu einem weiteren Long-Signal. Demzufolge liegen ausschließlich bullische Signale vor.

from

Finanztrends by Alexander Hirschler

