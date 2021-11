Hellenic Telecom: Erneut am Aufwärtstrend

Weitere Suchergebnisse zu "Hellenic Telecom":

von Manfred Ries

OTE (Wochenchart): Klare Kaufbereitschaft am Aufwärtstrend erkennbar.

Von Manfred Ries

Freitag, 19. November 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Heute einen Blick wert: die …

…Emerging Markets! Beziehungsweise die Schwellenmärkte. Es geht um die Papiere der griechischen Hellenic Telecommunications Organization S.A. (»OTE«) (WKN: 903465) – ja, auch Europa kennt seine Schwellenmärkte inklusive den entsprechenden Risiken, aber auch Chancen!

Die OTE ist einer der führenden Telekommunikationsanbieter in Griechenland. Früher in staatlicher Hand, gehört dem griechischen Staat heute nur noch zehn Prozent (plus eine Stimme). Die Deutsche Telekom ist mit mehr als 40 Prozent Anteilseigner von OTE. Die Geschäftsfelder der OTE verteilen sich im Wesentlichen auf die Bereiche Telefondienste (57%) und Mobilfunkdienste (40%). Insgesamt zählt die Gesellschaft rd. 8,2 Mio. Kunden. Wir sprechen von einem Blue Chip an der Börse in Athen: die Marktkapitalisierung beläuft sich auf aktuell 6,9 Mrd. EUR.

Die Fundamentals können sich sehen lassen: Für das KGV(2022e) spuckt mir meine Datenbank einen Wert von 13,7 aus. Die Dividendenrendite (2022e) beläuft sich auf ~5,8% vor Steuern. Die letzte Dividendenzahlung gab es übrigens erst vor wenigen Tagen: am 15. November erfolgte die Kursnotiz mit einem Dividendenabschlag. Die Notierungen scheinen nun wieder bereinigt – und damit zur Chartbetrachtung:

Die Kurse von OTE bewegen sich in einem intakten Aufwärtstrend. Dieser lässt sich bis Anfang 2020 zurückverfolgen. Etwaige Kurskorrekturen kamen in der jüngsten Vergangenheit stets an dieser Trendlinie zum Stoppen; obiger Wochenchart zeugt davon. Zu Beginn der abgelaufenen Woche war es wieder soweit! Ein lukrativer Einstiegsmoment? Möglicherweise!

OTE (Monatschart): Sprung über einen langfristigen Widerstand erfolgt – und bestätigt.

Wie gehts weiter? Der Kursbereich ~15,50 EUR ist noch als Widerstand im Auge zu behalten. Doch einmal überwunden, könnte die Kursmarke ~16 EUR schnell anvisiert werden. Das bisherige Jahreshoch fand sich bei 16,52 EUR. Auf der Unterseite scheinen die Notierungen um ihre 200-Tagelinie (14,55 EUR) herum als relativ solide unterstützt. Kurs der OTE-Aktie am Freitag in Frankfurt: 15,20 EUR (-0,7%). Kurs in New York: 18,78 USD (+4,3%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.