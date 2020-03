Helikoptergeld zieht Gold hoch

Finanztrends Video zu Goldpreis



Das Corona-Virus stellt die Finanzmärkte auf die Probe. Stark daraushervorgehen sollte Gold als Fels in der Fiat-Geldwelt. Goldaktienprofitieren dann.Hongkong steht zwar nicht im Mittelpunkt der Corona-Virus-Epidemie. Dochder an China hängende Stadtstaat leidet wegen der starken Bande zumFestland und weil die Wirtschaft ohnehin wegen der vorangegangenenBürgerproteste angeschlagen ist. Die Regierung reagiert jetzt. JederBürger ab 18 Jahren erhält einmalig 10.000 Hongkong-Dollar.Landläufig wird so eine Aktion als Helikoptergeld bezeichnet. Es ist,als ob Bargeld einfach von der Luft aus abgeworfen wird. In derVolkswirtschaftslehre gehen die Monetaristen davon aus, dass dieGeldmenge die Stellschraube für die Wirtschaft ist. Bei ihnen gilt, dassdie Ausweitung der Geldmenge das Volkseinkommen erhöht, doch nur, wennPreisstabilität herrscht und die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes nichtgeringer wird. Doch gerade letzteres ist aktuell der Fall. Denn imBeispiel Hongkong gehen die Menschen nicht mehr so viel Einkaufen. DieAusgaben werden eher geringer, der Internethandel dafür mehr.Doch es wird früher oder später zu inflationären Tendenzen führen. Daswiederum würde die Suche nach werterhaltenden Anlagen anfeuern. Goldwäre somit wohl immer stärker gesucht. Profitieren würde der Goldpreisund mittelfristig auch die Aktien von Unternehmen mit Goldprojekten.Besonders hochwertige Projekte in besten Gegenden besitzenbeispielsweise Maple Gold Mines, Fiore Gold oder RNC Minerals.Maple Gold Mines besitzt das Douay-Goldprojekt imAbitibi-Grünsteingürtel in Quebec. Die Bohrungen auf der rund 355Quadratkilometer großen Liegenschaft laufen. Infrastruktur,Goldressource und Bedingungen sind bestens.RNC Minerals ist in Westaustralien unterwegs. Zwei produzierendeGoldprojekte (Beta Hunt und Higginsville) und ein Nickel-Kobalt-Projektin Quebec gehören zum Portfolio. Neueste Bohrungen bei Higginsvillebrachten bis zu gut 650 Gramm Gold pro Tonne Gestein an den Tag.Fiore Gold produziert bereits auf seiner Pan-Tagebaumine in White Pinein County, Nevada. Geplant ist eine Goldproduktion von rund 150.000Unzen jährlich. Gleichzeitig plant man die Exploration und Entwicklungdes nahen Gold Rock Projektes voranzutreiben.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple GoldMines(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/)und RNC Minerals(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/rnc-minerals-corp/) undFiore Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren undMitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten könnenund somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf dieÜbersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englischeVersion dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Formder Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel seiausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung diesesBlogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zubedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestmentsgrundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust deseingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben undQuellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicherInhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotzgrößter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangabenund Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen ausQuellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegsden Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicherUrteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten(so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98),solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotzsorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für dieInhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlichdie jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer derSwiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/