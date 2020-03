Das Helikopter-Geld kommt

Sehr geehrte Damen und Herren,

ein zusätzliches Update von mir.

Der Goldpreis macht sich heute gut, noch besser die Goldaktien. Wir sehen Pluszeichen auf breiter Front. Der GDXJ zum Beispiel mit über 10% Plus.

Weshalb ich mich aber melde, hat einen anderen Grund.

Soeben wurde auf einer Pressekonferenz in den USA das beschlossen, was vor Jahren noch undenkbar war, das Helikopter-Geld.

Finanzminister der USA, Steve Mnuchin, gab zusammen mit Donald Trump bekannt, dass man die Aussetzung der Steuerzahlungen plant (6-8 Monate). Zusätzlich will man Schecks an die Menschen schicken und das umgehend.

Meine Damen, meine Herren, das ist der Anfang des Helikopter-Geldes. Sinnbildlich ist damit gemeint, dass Helikopter über das Land fliegen und Geld verteilen. Früher eine Theorie, die nun Wirklichkeit zu werden scheint.

Es fehlen genaue Details, doch diese Ankündigung ist mehr als bemerkenswert.

Gold und Goldaktien

Die Goldaktien zogen bereits vorher gut an und wir sehen schöne Erholungen. Dennoch würde ich etwas vorsichtig bleiben, da mir der Anstieg in den vergangenen zwei Tagen etwas schnell ging. Vielleicht kommt nochmals ein Rücksetzer. Es ist schwer zu sagen in diesen Tagen was passiert, die Lage ändert sich stündlich.

Zudem können die Trader hier ein Spielfeld nutzen, das einmalig ist. Die Volatilitäten sind so in diesem Maße noch nie dagewesen.

Jedoch tritt genau das in Kraft, was ich seit Wochen sage. Nicht nur Notenbanken greifen zu nie dagewesenen Maßnahmen, sondern alle Länder weltweit. Es wird Geld verteilt, um die Menschen zu versorgen.

Das einmalige finanzielle Experiment mit Nullzins und QE geht nun in die nächste, vermutlich finale Phase über. Wer in diesen Zeiten keine Hard-Assets, also Sachwerte hat, wird verloren sein.

Am Ende stellen Regierungen und Notenbanken vermutlich fest, dass man es aufgrund von CORONA deutlich übertrieben hat und nimmt dann diesen Virus her, um das Finanzsystem neu aufzustellen. Geldwerte sind hier aus meiner Sicht keine Alternative zu Gold, Silber, Rohstoffen, Rohstoffaktien oder Aktien generell.

Beste Grüße

Ihr

Hannes Huster