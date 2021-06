Heißer Ritt mit windeln.de: Internetforen nehmen deutsche Pennystocks ins Visier

Weitere Suchergebnisse zu "windeln.de":

Die Börsenbilanz von windeln.de kommt einer Katastrophe nahe. Mitte 2015 hatte sich der Online-Händler für Baby- und Kleinkinderprodukte auf das im Nachgang viel zu glatte Parkett gewagt.

Obwohl der Handel über das Internet boomt wie nie zuvor, laufen die Geschäfte bei dem Unternehmen windeln.de scheinbar gar nicht. Um Verluste auszugleichen, musste unter anderem das Kapital herabgesetzt werden. Der Emissionskurs der Aktie ist dadurch von ursprünglich 18,50 Euro auf umgerechnet 370 Euro gestiegen. Zuletzt lag der Kurs nur noch bei 0,61 Euro. Zudem verkündete der Vorstand im April, dass ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist.

wikifolio-Trader profitieren, die BaFin warnt

Und dann steigt diese Aktie plötzlich wie aus dem Nichts innerhalb weniger Tage um mehrere Hundert Prozent auf bis zu sieben Euro. Was war geschehen? Auslöser der Rallye waren reißerische Kommentare in bekannten Börsenforen, die zum Kauf des Pennystocks (und auch anderer Aktien mit geringem Börsenwert) rieten und windeln.de u.a. als „deutsche Gamestop“ beschrieben. Christian Scheid ( Scheid ) nutzte als erfahrener Trader den Hype und strich mit der Aktie in seinem wikifolio Special Situations Gewinne von bis zu 90 Prozent ein. Eine längere Haltedauer kam für ihn aber nicht in Frage: „Ich habe hier nur punktuell und sehr kurzfristig agiert und die Gewinne schnell wieder mitgenommen. Denn windeln.de macht seit Jahren mit durchwachsenen Geschäftszahlen und einer sehr angespannten Liquiditätslage von sich reden. Auch wenn windeln.de die jüngste Kursexplosion in Bezug auf die geplante Kapitalerhöhung zugutekommen dürfte, sehe ich auf dem erhöhten Niveau erhebliches Rückschlagpotenzial."

Mit dieser Prognose lag der Finanzjournalist dann ebenfalls goldrichtig. Der Kurs ist mittlerweile bis auf unter drei Euro abgesackt. Wer am Hoch eingestiegen ist, hat seinen Einsatz in kürzester Zeit mehr als halbiert, während die Initiatoren dieser „Jetzt alle diese Aktie kaufen“-Aktion sich wahrscheinlich längst eine goldene Nase verdient haben. Mittlerweile hat sich neben dem Unternehmen selbst („Aus operativer Sicht gibt es keine Erklärung für den Kurssprung“) auch die Finanzaufsicht BaFin zu Wort gemeldet. „Häufig dienen Chat-Gruppen in sozialen Netzwerken lediglich dazu, Anleger zum Kauf von bestimmten Aktien zu verleiten, damit die Absender von steigenden Kursen dieser Aktien profitieren“ heißt es dort.

+327,1 % seit 12.09.2012

+28,8 % 1 Jahr

1,81× Risiko-Faktor

EUR 1.636.015,32 investiertes Kapital

Scheid DE000LS9AKJ5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20142016201820200200400-200 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 18,1 Prozent 117 Prozent Gewinn in 1,5 Tagen

Profitieren kann man von solchen grundsätzlich sehr bedenkenswerten Aktionen aber eben auch, wenn man ausreichend Erfahrung und ein gutes Timing hat. So wie Robert Lehrmann ( Lehrmann ), der die Aktie am Montagabend zu genau drei Euro in sein wikifolio High potential worldwide aufgenommen hatte. Der Trader beschäftigt sich täglich mit dem Börsengeschehen und beschränkt sich dabei vornehmlich auf die kurzzeitige Anlage. Mit dieser Strategie ist ihm seit dem Frühjahr 2017 eine jährliche Durchschnittsperformance von fast 17 Prozent gelungen. Bei windeln.de ist er gestern Morgen nach gut einem Tag Haltedauer zu 6,50 Euro ausgestiegen. Der Gewinn betrug demnach 117 Prozent. Dem wikifolio gelang auch dadurch der Sprung auf ein neues Rekordhoch!

+89,7 % seit 31.03.2017

+36,7 % 1 Jahr

0,68× Risiko-Faktor

EUR 3.982,86 investiertes Kapital

Lehrmann DE000LS9LLG6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2018201920202021501000-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 16,6 Prozent Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

Alle wikifolios mit windeln.de im Depot!

Welche Trader setzen auf das Unternehmen? Wie wird die Aktie gehandelt?

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.