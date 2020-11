Heidelberger Druckmaschinen: Verzagen die Bullen wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Anfang August konnte die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG noch einmal auf ein Hoch bei 0,812 Euro vordringen. Seit dem Hoch vom 3. August wird der Kursverlauf jedoch durch einen ungebrochenen Abwärtstrend bestimmt. Er hat die Aktie bis Ende Oktober unter das Septembertief zurückfallen lassen.

Erst im Bereich von 0,470 Euro gelang am 28. Oktober eine Stabilisierung. Sie mündete in einen neuen Aufwärtstrend. Ihn konnten die Bullen bis zum 3. November fortsetzen und dabei bei 0,538 Euro ein Hoch ausbilden. Seitdem bestimmt eine neue Seitwärtsbewegung das Bild.

Sie gilt es in dieser Woche, aufzubrechen, damit der Anstieg bis an die 50-Tagelinie fortgesetzt werden kann. Der gleitende Durchschnitt weist weiterhin abwärts und verläuft aktuell bei 0,555 Euro. Gelingt es, ihn in den kommenden Wochen nachhaltig zu überwinden, könnte auch das Hoch vom 12. Oktober bei 0,590 Euro noch einmal erreicht werden.

Kritisch wäre allerdings zu werten, sollte die Aktie an der Marke von 0,540 Euro scheitern und in den kommenden Tagen wieder zurückfallen. In diesem Fall muss damit gerechnet werden, dass das Tief vom 21. September bei 0,493 Euro unterschritten und ein Test des Tiefs vom 28. Oktober bei 0,470 Euro eingeleitet wird. Wird diese Marke unterschritten, dürfte sich die Abwärtsbewegung in Richtung auf die Marke von 0,450 Euro und später auch die 0,400-Euro-Marke fortsetzen.

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.