Heidelberger Druckmaschinen: Treffer! Gute Prognose treibt den Kurs!

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat am Donnerstag eine optimistische Prognose rausgehauen und die Aktie sprang darauf an. Diesen Kursanstieg hatten wir im Express-Service vom 31. Mai als Trading-Tipp an unsere Abonnenten geschickt und mit der Überschrift des danach veröffentlichten Artikels zum Ausdruck gebracht. Das war der Titel unseres Beitrags: „Heidelberger Druckmaschinen: Jetzt muss es aber bald nach oben gehen!“ Der Trade ist damit sehr schön angelaufen und wer unserem Börsentipp mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat gefolgt ist, konnte bereits auf einen Gewinn von über 20% schauen.



Die Aktie hat im Tagesverlauf den Widerstand bei 2,57 Euro geschafft und wenn sich der Kurs jetzt über dieser Marke hält, kann man auf weitere Gewinne hoffen.