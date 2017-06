Heidelberger Druckmaschinen: Negativbewertung lässt den Kurs absacken!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Bei der Heidelberger Druckmaschinen AG konnte man am Mittwoch mal wieder sehen, welche Auswirkungen eine einzige Negativbewertung haben kann. Die bisher eindeutige Bewertung von 10 Analysten hat damit einen Makel bekommen. Wie falsch die Analysten oft liegen, konnte man bisher an vielen Bewertungen sehen und aus diesem Grund sollte man einer Einzelmeinung nicht so viel Bedeutung zukommen lassen. Wir hatten allerdings in unserem letzten Beitrag auch schon gewarnt, dass die 3,00 Euro – Marke zu einem Rücksetzer führen könnte und hatten im Express-Service vom 19. Juni dazu geraten den satten Gewinn mit unserem Trading-Tipp sehr eng abzusichern. Der Artikel zu unserer letzten Stellungnahme hatte die Überschrift: „Heidelberger Druckmaschinen: Sind 3,00 Euro eine psychologische Hürde?“



Im Text stand u.a.: „Jetzt wird es allerdings vielleicht kritisch, denn die Aktie hat am Montag bereits die psychologische Hürde von 3,00 Euro getestet. Bei einem Kurs von 2,995 Euro ging es wieder leicht nach unten und man muss jetzt sehr gut aufpassen, ob diese Marke übersprungen werden kann. In Verbindung mit der psychologischen 3,00-Euro-Grenze steht natürlich auch der steile Anstieg, der die Gefahr von Gewinnmitnahmen beinhaltet. Mehr – wie immer - im Express-Service.“ Wie richtig diese Beurteilung war, kann man zweifelsfrei am Chartverlauf erkennen. Die Aktie hatte sich in den letzten Tagen im Bereich 2,90/2,95 Euro aufgehalten und am Mittwoch dann die Herabstufung eines einzelnen Analysten. Der Kursverlust ist in keiner Weise berechtigt und es müsste zu einer Gegenreaktion kommen. Wo die Gegenwehr beginnt, ist im Moment noch nicht raus. Wenn man den passenden Einstiegskurs mit einem starken Hebel schafft, kann es satte Gewinne regnen.