Heidelberger Druckmaschinen: Manchmal braucht man für einen Treffer etwas Geduld!

Am 21. November hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit Heidelberger Druckmaschinen offeriert und den Artikel dazu unter folgendem Titel veröffentlicht: „Heidelberger Druckmaschinen: 8 x kaufen bedeutet noch nichts!“ In diesem Artikel hatten wir u. a. geschrieben: „Die Heidelberger Druckmaschinen AG erreicht einige Nachrichten über Leerverkaufspositionen von Anlegern. So hat der Leerverkäufer Systematica Investments Limited seine Netto Leerverkaufsposition gesenkt. Der 10 Milliarden schwere Hedgefonds hat sein Short Engagement von 0,57 % auf 0,46 % reduziert.

Damit halten sie nur noch den geringsten Anteil an Leerverkaufspositionen auf die Heidelberger Druckmaschinen AG. Die Marshall Wace LLP dagegen erhöht seine Netto-Leerverkaufsposition und attackiert damit weiter die Aktie der Heidelberger. Der Londoner Hedgefonds erhöht seine Position von 1,32 % auf 1,44 % und hält damit die zweit meisten Leerpositionen an der Heidelberger Druckmaschinen AG. Die Analystenmeinungen für Heidelberger Druckmaschinen sind schon seit Jahren fast immer positiv und auch die aktuelle Gesamtbewertung mit 8 x kaufen, 4 x halten und keiner Verkaufsempfehlung, ist schon einmal eine Bank. Trotzdem ist nicht klar ersichtlich, warum die Aktie für so viele Analysten mit Kurszielen bis zu 3,60 Euro ein Kauf ist. Der Kurs der Aktie steht da, wo wir ihn schon 2016 gesehen haben und eine Dividende gibt es auch nicht. Seit Oktober 2017 befindet sich die Aktie im Abwärtstrend und das Tief wurde bei rund 1,65 Euro markiert. Eine kleine Gegenreaktion war bereits erkennbar und wenn sich daraus eine Trendwende ergibt, kann das eine gute Einstiegschance sein.“

Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG hat sich nach dem Tief am 20. November bei 1,651 Euro wieder in den Angriffsmodus begeben. Die Chartindikatoren sprechen dafür, dass der laufende Angriff jetzt erfolgreich seit könnte. Das Momentum und der RSI-Indikator zeigen nach oben und wenn jetzt auch die Umsätze anziehen würden, kann es Richtung 2-Euro-Marke gehen.