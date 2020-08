Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Die Bären leisten ganze Arbeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

So positiv die Lage bei der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG im Juli noch war, so trüb stellt sich das Bild augenblicklich dar, denn beim Blick auf den Chart gewinnt man unweigerlich den Eindruck, dass die Anleger den herbstlichen Abverkauf bereits in den August vorgezogen haben.

Nach dem Hoch vom 3. August bei 0,81 Euro ging die Aktie in eine Konsolidierung über. Sie führte zur Ausbildung eines neuen Abwärtstrends. Er hat sich in der zweiten Augusthälfte noch einmal deutlich beschleunigt, was zu einem Bruch der 50-Tagelinie geführt hat. Da alle Versuche, den 50-Tagedurchschnitt erneut zu überwinden, scheiterten, setzte sich die Abwärtsbewegung auch in der vergangenen Woche ungebremst fort.

Nach dem Wochenschlusskurs von 0,622 Euro stehen die Bullen nun vor einem Scherbenhaufen. Sie müssen die wichtige Unterstützung bei 0,600 Euro behaupten und möglichst schnell einen Wiederanstieg an den 50-Tagedurchschnitt bei 0,676 Euro vollziehen. Wirklich verbessern wird sich ihre Lage aber nur dann, wenn auch ein nachhaltiger Anstieg über den gleitenden Durchschnitt vollzogen werden kann.

Das nächste Ziel der Bären dürfte nun die Marke von 0,60 Euro sein. Mit dem Abwärtstrend im Rücken könnte diese Unterstützung schon heute erreicht werden. Kann sich der Kurs hier nicht stabilisieren, sollte mit einem Rücklauf auf das Tief vom 29. Mai bei 0,56 Euro gerechnet werden. Auf diesem Niveau dürfte sich die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG zumindest kurzzeitig stabilisieren.





