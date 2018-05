Heidelberger Druck: Der nächste Mutmacher

Die Veröffentlichung der vorläufigen Jahreszahlen haben der Aktie vonHeidelberger Druck geholfen, sich über der wichtigen Chartmarke von 3Euro festzubeißen. Setzt sich der zentrale operative Trend fort, könnteder Titel im Lauf der nächsten Monate deutlich höhere Kurse sehen. DassHeidelberger Druck im Geschäftsjahr 2017/18 beim Umsatz nicht glänzenkann, hat sich schon in den Vorquartalen abgezeichnet.Zu lang und groß war die Delle beim Auftragseingang nach dem Peak zurBranchenmesse drupa im Juni 2016. Der Umsatzrückgang um 4,1 Prozent auf2,42 Mrd. Euro ist eine Enttäuschung, die schon im Vorfeld reduziertenAnalystenschätzungen wurden damit verfehlt. Und dennoch gibt es einenLichtblick, denn der Auftragseingang war im zweiten Quartal in Folgerobust.Nach einem Zuwachs um 16,5 Prozent zum Vorjahr auf 678 Mio. Euro im Q3wurde für die Schlussmonate eine Steigerung um 12,1 Prozent auf 676 Mio.Euro vermeldet. Kann das Unternehmen dieses Niveau zumindest halten,würde das schon mit einem 12-Monatsumsatz von 2,7 Mrd. Eurokorrespondieren. Das i-Tüpfelchen wäre gewesen, wenn der Q4-Wert nochüber dem Q3-Wert gelegen hätte, denn das wäre ein Anzeichen dafürgewesen, dass sich der Prozess noch dynamisiert hat. Das mussHeidelberger Druck in den nächsten Quartalen nachliefern, dann dürftenfür die Aktie auch die Höchstkurse aus 2017 wieder drinsitzen.