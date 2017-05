Heidelberger Druck: Der große Sprung

Anfang Mai haben mal wieder die Geschäftszahlen eine Rally der Aktie vonHeidelberger Druckmaschinen beendet. Doch der Rückschlag warvergleichsweise überschaubar, der Wert bleibt in Lauerstellung für dengroßen Sprung. Mit einem leichten Umsatzanstieg und einer etwasdeutlicheren Verbesserung des Nachsteuerergebnisses hatte HeidelbergerDruck das Geschäftsjahr 2016/17 abgeschlossen. Das war im Prinzip ganzok, und doch wurde die Aktie von der nächsten Verkaufswelle heimgesucht.Denn das Unternehmen konnte mit dem Auftragseingang keine Aussicht aufeine anziehende Dynamik bieten.In den letzten drei Monate lag das Bestellvolumen nur um 2,6 Prozentüber dem Vorjahreswert. In Q3 und Q2 waren es 0,2 und -2,6 Prozent. PerSaldo also eine Stagnation. Das Unternehmen hat im letzten Geschäftsjahrvom Erfolg im Umfeld der Branchenmesse drupa gelebt, die denAuftragseingang im Startquartal um 14,4 Prozent auf 804 Mio. Euroangeschoben hatte. Einen vergleichbaren Effekt wird es in der laufendenFinanzperiode nicht geben. Doch das Management bleibt optimistisch. Aufder größten Fachmesse für die Print-Medienbranche in 2017, China Print,wurde das runderneuerte Digitaldruckportfolio präsentiert.Heidelberger Druck hat im Anschluss „großes Interesse“ an den Produktenkonstatiert – es bleibt zu hoffen, dass sich das im Auftragseingang desersten Quartals positiv niederschlägt. Sollte der Konzern einenstichfesten Beleg für ein anziehendes organisches Wachstum liefern undzusätzliches Potenzial über die seit längerem in Aussicht gestelltenweiteren Akquisitionen generieren, dürfte die Aktie endlich zum großenSprung ansetzen und den Kursdeckel knapp unter 2,70 Euro überwinden.