Heidelberger Druck: An der entscheidenden Wendemarke

Die Aktie von Heidelberger Druck hat sich von dem Absturz in der erstenNovemberhälfte etwas erholt und damit die überkaufte Lage abgebaut. Ander Marke von 3 Euro muss die Schicksalsfrage geklärt werden.Heidelberger Druck fehlt weiterhin die Auftrags- und Umsatzdynamik.Die Zahlen für das zweite Quartal waren wieder enttäuschend, das Ziel,die Erlöse in der Finanzperiode 2017/18 auf Vorjahresniveau zu halten,wird angesichts eines niedrigen Auftragseingangs schwierig. Abseitsdieses elementaren Problems sieht es bei Heidelberger Druck eigentlichgut aus. Das Unternehmen hat im wichtigen Digitaldruckgeschäft endlichseinen Platz gefunden, baut das margenstarke Geschäft mitVerbrauchsmaterialien aus und setzt künftig verstärkt auf Vernetzung undIT-Dienste – ein weiteres vielversprechendes Wachstumsfeld.Strukturell spricht daher viel dafür Heidelberger Druck alsWachstumswert einzustufen, was die Börse im Herbst auch getan hat. Aberes fehlt an den Auftragseingängen, die diese Einschätzung untermauernmüssen. Die Marke von 3 Euro scheint sich hierbei als entscheidendeWendemarke zu etablieren. Kann die Aktie dieses Niveau wieder knacken,ist der Weg noch oben frei. Dafür bedarf es aber erst einmal einerStabilisierung zwischen 2,80 und 3,00 Euro – und danach guterNachrichten von der Auftragsfront, die die Hoffnung untermauern, dassder Konzern nach der Umstrukturierung des Portfolios auf einennachhaltigen Expansionspfad einschwenkt.