Heidelberger Druck: Vorbote für den Ausbruch?

In einem schwierigen Aktienmarktumfeld hält sich die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen bislang recht gut. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass mit Rückenwind vom Gesamtmarkt der Ausbruch über die Marke von 3 Euro gelingen wird.

Mit den Zahlen für das erste Quartal 2017/18 hat Heidelberger Druck die Hoffnung angefacht, dass das Unternehmen auf einen profitablen Wachstumspfad eingeschert ist. Zwar konnte der Umsatz nur geringfügig gesteigert werden, dafür ist die Verbesserung beim EBITDA - von 1 auf 14 Mio. Euro vor Restrukturierungsaufwendungen - umso kräftiger ausgefallen.

Dreh- und Angelpunkt ist allerdings der Auftragseingang. Mit 629 Mio. Euro lag dieser deutlich unter dem Vorjahreswert (804 Mio. Euro), doch das ist nur auf den ersten Blick schlecht. Damals hatte die Branchenmesse drupa für einen Extraschub gesorgt. Schaut man in die Quartale danach (604 / 582 / 603 Mio. Euro), so hat Heidelberger Druck nun den höchsten Bestelleingang seit einem Jahr verzeichnet.

Die Analysten von Baader waren daher voll des Lobes, haben zuletzt das Kursziel von 3,20 auf 3,70 Euro angehoben, sehen deutlich steigende Gewinne und infolgedessen eine erhebliche Unterbewertung.

Damit könnten sie Recht haben, allerdings muss Heidelberger Druck die aussichtsreiche Neupositionierung nun in einen steigenden Auftragseingang ummünzen. Da in diesem Geschäftsjahr ein drupa-Schub fehlt, sollte es nach dem ordentlichen Start im besten Fall kontinuierlich bergauf gehen, um eine Wachstumsgrundlage für die Folgeperiode zu legen.

Die Anleger scheinen geneigt, auf dieses Szenario zu setzen. Die Aktie hat dem Konsolidierungsdruck am Markt zuletzt weitgehend widerstanden. Bleibt sie in Schlagdistanz zu wichtigen 3-Euro-Marke, könnte der Ausbruch in einem freundlicheren Marktumfeld gelingen.