Heidelberger Druck: Schub aus den USA?

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen hat das Jahr mit einem kleinenAufschwung gestartet, die Anleger hoffen auf bessere Geschäfte in denUSA. Die nächsten Statements des Managements zu dem Thema dürften mitSpannung erwartet werden. In der Halbjahresmitteilung von HeidelbergerDruck Anfang November war der nordamerikanische Markt noch ein wichtigesThema.Das Management konstatierte für die bedeutende Zielregion eine „spürbareInvestitionszurückhaltung“, was auch die Unternehmensprognose, die imGeschäftsjahr 2017/18 einen Umsatz auf Vorjahresniveau vorsieht,gefährdet. Nicht zuletzt deswegen hat die Aktie danach so starkgelitten. Mit der Steuerreform der Regierung Trump werden die Karten inden USA aber neu gemischt. Kurzfristig und einmalig bedeutet diese fürHeidelberger Druck erst einmal eine Belastung für das Nettoergebnis, dieAnalysten auf 20 bis 25 Mio. Euro beziffern.Doch im Anschluss könnten die positiven Effekte überwiegen. GroßzügigeAbschreibungsregeln und niedrigere Steuersätze könnten dieInvestitionsbereitschaft anschieben und damit bei Heidelberger Druck fürRückenwind sorgen. Noch ist das ein spekulatives Szenario. Sollte sichdas Management Anfang Februar anlässlich der Zahlenveröffentlichung fürdas dritte Quartal optimistischer zur Auftragsakquise in Übersee äußern,könnte das die Aktie vom Konsolidierungsmodus befreien.