Heidelberger Druck: Kurz vor großem Kaufsignal

Die Aktie von Heidelberger Druck hat Mitte der Woche in einem schwachen Marktumfeld noch einmal gewackelt, doch jetzt zieht sie wieder in Richtung des vormaligen Ausbruchniveaus. Ein großes Kaufsignal steht damit kurz bevor. Obwohl Heidelberger Druckmaschinen die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 erst Mitte Juni veröffentlichen wird, dürften sie nicht mehr im Zentrum des Interesses stehen.Die Analysten sind zuletzt noch etwas vorsichtiger geworden und erwarten einen Jahresumsatz von 2,64 Mrd. Euro, was einem Rückgang von 2,5 Prozent zur Vorjahresperiode entspricht. Das Managementziel, Erlöse „in etwa auf Vorjahresniveau“ zu erwirtschaften, dürfte in diesem Fall als verfehlt gelten. Das sollte verschmerzbar sein, wenn die zentrale Kennzahl die Erwartungen erfüllen kann: der Auftragseingang. Mit einem Zuwachs zum Vorjahr von 16,5 Prozent hatte Heidelberger Druck im dritten Quartal Hoffnungen auf eine höhere Dynamik geweckt. Unterstützung hat die Aktie in jüngster Zeit auch von Analystenseite erfahren.Sowohl Baader als auch Berenberg (im Rahmen der Ersteinschätzung) sind optimistisch für die weitere Entwicklung und sehen Kursziele von 4 Euro oder mehr. Diese könnten ein ganzes Stück näher rücken, wenn die Aktie den Widerstand bei 3,15 Euro überwinden kann. Dieser resultiert aus dem vormaligen Mehrjahreshoch im Jahr 2014, zuletzt ist Heidelberger Druck genau dort wieder nach unten abgedreht. Wird die Hürde im nächsten Durchgang genommen, wäre der Ausbruch aus dem letzten Herbst bestätigt und das große Kaufsignal perfekt.