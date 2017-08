Heidelberger Druck: Kommt morgen der Durchbruch?

An der 3-Euro-Marke ist die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen in denletzten Wochen mehrfach abgeprallt. Können die morgen anstehendenQuartalszahlen der Aktie zum endgültigen Durchbruch verhelfen? Mit denAnfang Juni vorgestellten Zielen von Heidelberger Druck bis zum Jahr2022 hat das Management der Aktie neues Leben eingehaucht. Im Anschlussgelang der Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 2,70 Euro, dasPapier konnte sich danach oberhalb dieser Marke behaupten. Nun könntemit einem Anstieg über 3 Euro das endgültige Signal für einen neuenAufwärtstrend gesendet werden.Die Frage ist, ob die Zahlen morgen zur Unterstützung des Ausbruchsgeeignet sind. Die Analysten von Equinet erwarten das saisonalschwächste Quartal in der Periode 2017/18 mit einem Umsatz von 505 Mio.Euro und einem EBITDA von 12 Mio. Euro, das wäre zumindest einedeutliche Verbesserung zum sehr schwachen Vorjahreswert. Aber Baadersieht den Auftragseingang nur bei 644 Mio. Euro – das wäre weniger alsin den beiden vorherigen Startquartalen (aber immerhin deutlich mehr alsim schwachen Schlussquartal 2016/17 mit damals lediglich 603 Mio. Euro).Der Auftragseingang könnte das Zünglein an der Waage darstellen. GelingtHeidelberger Druck hier endlich mal wieder eine positive Überraschung,sind nachhaltige Kurse oberhalb von 3 Euro durchaus nicht unwahrscheinlich.