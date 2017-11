Heidelberger Druck: Kommt jetzt der Rebound?

Nach dem Schock, den die Halbjahreszahlen verursacht hat, konnte sichdie Aktie von Heidelberger Druckmaschinen nun stabilisieren. Ein Reboundscheint überfällig, doch kann dieser nachhaltig ausfallen? Angesichtsder Auftragsentwicklung in den letzten Quartalen scheint das Ziel einesUmsatzes auf Vorjahresniveau im Geschäftsjahr 2017/18 organisch kaumnoch erreichbar, zumal der Konzern negative Währungseffekte in Asien undeine Kundenzurückhaltung in den USA konstatierte.Vielleicht wird noch ein Kaninchen in Form einer Akquisition aus dem Hutgezaubert, das wäre aber nur ein Trostpflaster für eine geringe Dynamik.Während die Anleger nach dieser Erkenntnis massiv verkauft haben, sinddie Analysten relativ pfleglich mit Heidelberger Druck umgegangen.Obwohl Prognosen und Kursziele teilweise gekürzt wurden, wird der Aktiezumeist ein deutliches Kurspotenzial zugestanden, der faire Wert wird imDurchschnitt bei etwa 3,50 Euro gesehen.Nicht zuletzt deswegen scheint die Aktie nun reif für den Rebound,nachdem sie sich bei 2,80 Euro stabilisieren konnte, auf der200-Tage-Linie aufgeschlagen und technisch überverkauft ist. Zumindestdas alte Ausbruchniveau bei 3,00 Euro sollte in naher Zukunft getestetwerden. Ob es Potenzial darüber hinaus gibt, hängt vom Newsflow ab.Heidelberger Druck muss, dass betonen wir schon seit Monaten, Hinweiseauf einen anziehenden Auftragseingang liefern. Dann könnte sich dieAktie auch oberhalb von 3,00 Euro behaupten und an die starkePerformance aus dem Herbst anknüpfen.