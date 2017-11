Heidelberger Druck: Kommt bald die Umsatzwarnung?

Die Aktie von Heidelberger Druck musste zuletzt einen kräftigen Dämpferhinnehmen, der steile kurzfristige Aufwärtstrend ist damit in Gefahr.Das Unternehmen plagt sich mit einem lästigen Problem herum. Besserungist noch nicht in Sicht.Mit dem Fokus auf Effizienzverbesserungen erzielt Heidelberger Druckbeachtliche Erfolge. Die um Restrukturierungseinflüsse bereinigteEBITDA-Marge erhöhte sich im zweiten Quartal der Finanzperiode 2017/18auf 8,2 Prozent, im Vorjahr lag diese noch bei 7,5 Prozent. Das war einepositive Überraschung. Das Unternehmen holt aus der nach wie vorstattlichen Umsatzbasis alles raus, was an Marge drinsitzt.Mittelfristig wird sich der positive Ergebnistrend aber nur fortsetzenlassen, wenn Heidelberger Druck auf den Wachstumspfad zurückkehrt – undhier hapert es weiter.Im zweiten Quartal hat der Auftragseingang zum Vorjahr nur stagniert. Dain den ersten drei Monaten laufenden Finanzperiode der drupa-Schub aus2016 fehlte, liegt der Konzern zum Stichtag 30. September bereits 12,3Prozent unter dem Halbjahreswert aus 2016/17. Trotzdem will dasManagement auch nach dem Umsatzrückgang in den ersten sechs Monaten von1,7 Prozent auf 1,05 Mrd. Euro im Gesamtjahr Erlöse auf Vorjahresniveaugenerieren.Das ist durchaus sportlich, da das vierte Quartal im Vorjahr stark warund das Management nun u.a. von Investitionszurückhaltung in den USA undnegativen Währungseffekten in Asien spricht. Der Kursrückgang ist daherfür uns noch keine Kaufgelegenheit, erst muss eine Stabilisierung derAktie abgewartet werden, die idealerweise von Vorboten begleitet wird,dass Heidelberger Druck endlich mehr Aufträge einsammelt – und eineUmsatzwarnung vermieden werden kann.