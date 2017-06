Heidelberger Druck: Ist es dieses Mal nachhaltig?

Seit 2015 ist für die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen in derRegion zwischen 2,70 und 2,80 Euro regelmäßig das Ende der Fahnenstangeerreicht. Nach den zuletzt veröffentlichten positivenMittelfristperspektiven setzt der Titel erneut zum Ausbruch an – wie gutsind die Erfolgschancen? Im letzten Jahr ist Heidelberger Druck am Endeauch deswegen kaum gewachsen, weil die anvisierten Akquisitionen nichtrechtzeitig umgesetzt werden konnten.Der Start in die Finanzperiode 2017/18 ist nun besser gelungen, derKonzern konnte nun einen kleinen Zukauf für das Geschäft mitVerbrauchsmaterialen vermelden, der einen Umsatzbeitrag von ungefähr 25Mio. Euro beisteuern wird. Kurz zuvor wurde eine kleinere, aberstrategisch vielleicht noch wichtigere Akquisition vermeldet, und zwarvon dem Softwareanbieter DOCUFY. Dieser setzt zwar nur rund 6,5 Mio.Euro um, stärkt aber das zentrale Wachstumsfeld der begleitendenIT-Dienste im Umfeld von Industrie 4.0. Mit einem verstärkten Engagementin drei Wachstumssegmenten – neben Verbrauchsmaterialien und IT-Dienstenfür die Digitalisierung zählen dazu insbesondere auch Produkte für denDigitaldruck – will Heidelberger Druck mittelfristig deutlich zulegen.Bis 2022 soll der Umsatz auf 3 Mrd. Euro steigen, der Gewinn könnte dannbei über 100 Mio. Euro liegen. Daraus errechnet sich ein langfristigesKGV von maximal 7. Der Haken dabei: Im laufenden Geschäftsjahr 2017/18wird davon noch nicht viel zu spüren sein, das Management hat dieFinanzperiode als „Jahr der Wegbereitung“ tituliert. Der Umsatz soll nurauf Vorjahresniveau liegen, das hatte sich mit dem zuletzt eherschwachen Auftragseingang schon abgezeichnet. Wegen der aufgehelltenmittelfristigen Perspektiven könnten die Anleger das Heidelberger Druckaber durchaus verzeihen und der Aktie den Ausbruch aus derSeitwärtsrange endlich ermöglichen. Für einen nachhaltigen Aufwärtstrendwürde es vermutlich reichen, wenn sich der Erfolg der Wachstumsstrategiein einem langsam steigenden Auftragseingang abzeichnet.