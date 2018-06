Heidelberger Druck: Enttäuschung in Serie

Die Zahlen von Heidelberger Druck für das Geschäftsjahr 2017/18 warenweitgehend bekannt, entscheidend bei der Präsentation gestern war dahervor allem der Ausblick. Mit wenig konkreten, vorsichtigen Zielen hat esdas Management nicht geschafft, einen positiven Impuls zu setzen.Auch, wenn der Vorstand Währungseffekte und den Verzicht auf denrisikoreicheren Gebrauchtmaschinenhandel für den Umsatzrückgang in derletzten Finanzperiode verantwortlich macht, ist ein Erlösrückgang um 4Prozent bei anvisierten stabilen Einnahmen kein Erfolg. Auch bei denzentralen Ergebniskennzahlen ging es währenddessen moderat rückwärts.Die jüngste Auftragsakquise hatte im Vorfeld Hoffnung darauf geschürt,dass mit der Transformation des Geschäftsmodells endlich auch dieDynamik anzieht.Im dritten und vierten Quartal der letzten Finanzperiode lag die Summeder Neubestellungen um 16,5 bzw. 12,1 Prozent über dem Vorjahreswert.Dieser Schub wird sich auch im ersten Quartal widerspiegeln, das nachUnternehmensangaben von einer „sichtbaren Belebung des Umsatzes“ geprägtsein dürfte. Und trotzdem erwartet das Management für das Gesamtjahr nurein moderates Erlös- und Gewinnwachstum.Das ist entweder tiefgestapelt, oder aber ein Indiz dafür, dass dieDynamik im Auftragseingang schon wieder abebbt. Das Unternehmen führtjedenfalls für das erste Halbjahr vorsichtshalber weitere negativeWährungseffekte an. Letztlich hat Heidelberger Druckmaschinen so dieHoffnung auf eine deutliche Geschäftsbelebung mal wieder enttäuscht, wasden hohen Kursabschlag an der Börse erklärt. Die Aktie bleibt damit einHoffnungswert, der den Anlegern viel Geduld abverlangt. Sobald dasUnternehmen die Bestätigung liefert, dass die Dynamik mit der neuenDigitalstrategie nachhaltig zunimmt, dürfte Heidelberger Druck auch neubewertet werden. Dieser Nachweis fehlt aber weiterhin.