Heidelberger Druck: Das Ende der Geduld

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen setzt in einem schwachenMarktumfeld den Absturz fort. Während sich die Analysten von demAusblick nur leicht enttäuscht zeigen, haben die Anleger den Titelaufgegeben. Mittelfristig soll bei Heidelberger Druckmaschinen alles gutwerden. Nur: der Weg bis zu den ambitionierten Mittelfristzielen scheintnoch weit, und das aktuelle Geschäft lässt keine Tendenz für die nötigeBeschleunigung erkennen.Nachdem das Unternehmen nur ein moderates Umsatz- und Gewinnwachstum fürdie Finanzperiode 2018/19 in Aussicht gestellt hat, sind die Analystenim Großen und Ganzen bei ihrer Meinung geblieben, die Mehrheit sieht dieAktie von Heidelberger Druckmaschinen immer noch als Kauf mit deutlichemPotenzial. Lediglich ODDO BHF reagierte auf den enttäuschenden Ausblickmit einer Abstufung von Buy auf Hold und einer Kürzung des Kursziels von3,50 auf 3,00 Euro. Wesentlich radikaler haben die Anleger reagiert, dieendgültig die Geduld verloren haben und ihre Anteile seit der Verkündungder Prognose kontinuierlich auf den Markt werfen.Gegenüber dem Kurs am Tag vor der Veröffentlichung hat die Aktie vonHeidelberger Druckmaschinen inzwischen 23 Prozent verloren. Und istdamit nun technisch deutlich überkauft. Trotz der fundamentalenEnttäuschung können risikobereite Anleger nach dem Absturz versuchen,die Aktie in mehreren kleinen Tranchen als Spekulation auf eine kräftigeGegenbewegung einzusammeln.