Heidelberger Druck: Eine positive Überraschung ist möglich

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen hat den Durchbruch noch nichtgeschafft, aber die Ausgangslage ist weiter gut. Die Transformation desKonzerns schreitet voran, jetzt kommt es auf das Tempo an. Das neueGeschäftsmodell von Heidelberger Druckmaschinen nimmt zunehmend Formenan. Ein zentraler Pfeiler soll ein digitales Gesamtangebot aus einemGuss sein, das den Kunden einen signifikanten Mehrwert durch einelaufende Datenauswertung bietet.Damit geht die Entwicklung weg von der Konzentration auf den Moment desVerkaufsabschlusses, hin zu einer kontinuierlichen Betreuung – mithöheren Einnahmen. Um das zu verwirklich, hat der Konzern kürzlich dieHeidelberg Digital Unit HDU ausgegründet, die mit 50 Mitarbeitern zumStart und der Freiheit eines Start-ups das Geschäft voranbringen soll.In einer ersten Reaktion zeigten sich die Analysten von Baader angetanund haben das Kaufvotum mit einem Kursziel von 4,10 Euro bekräftigt.Noch indes konsolidiert die Aktie seitwärts als Reaktion auf diedeutliche Kurserholung von Anfang Februar bis Mitte April. Die wichtigeUnterstützung bei 3 Euro ist dabei aber nie ernsthaft in Gefahr geraten– ein positives Signal. Nun richtet sich der Blick auf dieBilanzpressekonferenz am 12. Juni und insbesondere auf den Ausblick.Kann Heidelberger Druck den Auftragseingang in etwa auf dem Niveau derletzten beiden Quartale halten, wäre das eine gute Grundlage für einenUmsatz von 2,6 bis 2,7 Mrd. Euro – was über den aktuellenMarkterwartungen liegen würde.So weit wird sich der Vorstand nicht aus dem Fenster lehnen, aber einepositive Überraschung sitzt durchaus drin. Und das könnte dann derStartschuss für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bei der Aktie vonHeidelberger Druck sein.