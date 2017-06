Heidelberger Druck: Auf dem Sprung

Dieses Mal sieht es wirklich gut aus für die Aktie von HeidelbergerDruckmaschinen, die erneut einen Ausbruchversuch aus der langjährigenSeitwärtsrange versucht. Sollte die aktuell gestartete Konsolidierungden Ausbruch bestätigen, wäre der Weg nach oben frei. Aus der Lethargiegeweckt wurde die Aktie durch die Mittelfristziele des Managements biszum Jahr 2022. Dann soll der Umsatz bei etwa 3 Mrd. Euro liegen und einEBITDA von 250 bis 300 Mio. Euro sowie einen Nachsteuergewinn von mehrals 100 Mio. Euro ermöglichen.Die Botschaft ist klar: Nach einer langen Sanierung fühlt sichHeidelberger Druck wieder stark, expandiert in Zukunftsmärkten wie demDigitaldruck und baut die Marktposition auch mit synergetischenAkquisitionen aus. Das hat nicht nur die Phantasie der Anlegerbeflügelt, auch die Analysten zeigten sich angetan. Zuletzt hat sichbeispielsweise Warburg positiv zur der angestrebtenProfitabilitätsverbesserung im Zuge der Digitalisierung geäußert und dasKursziel von 3,40 auf 3,60 Euro angehoben. Wenn man das Haar in derSuppe suchen will, dann liegt dies in der Mittelfristigkeit derpositiven Perspektiven. Nach einem zuletzt eher mauen Auftragseingangwird die laufende Periode noch nicht von hoher Dynamik geprägt sein.Insofern ist die Aktie mit der jüngsten Rally vielleicht etwas weitvorausgeeilt, das könnte mit der nun gestarteten Konsolidierungkorrigiert werden.Als zentrale Marke sollte die Region um 2,70 Euro beobachtet werden, ander die Aktie in der Vergangenheit oft nach unten gedreht ist und dienun als wichtige Unterstützung dient. Hier wird sich die Frageentscheiden, ob der Titel den Ausbruch bestätigt oder erneut in dielangjährige Seitwärtsrange zurückfällt. Recht unstrittig ist, dass sichHeidelberger Druck nun in die richtige Richtung bewegt. Kann die Aktiein den nächsten Tagen und Wochen das zuletzt erreichte Kursniveau perSaldo verteidigen, dürften zügig und nachhaltig Kurse über 3 Euromöglich sein.