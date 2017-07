Heidelberger Druck: Am Scheideweg

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen hat nach einer einzigennegativen Analysteneinschätzung deutlich korrigiert. DasAusbruchszenario ist aber noch intakt. Die Kernfrage ist vor allem dasTempo des Fortschritts. Die Anfang Juni vorgestellten strategischenZiele von Heidelberger Druck bis 2022, die einen Umsatzanstieg auf 3Mrd. Euro sowie eine Gewinnverbesserung auf mehr als 100 Mio. Eurovorsehen, wurden von fast allen Analysten positiv kommentiert.Hauck & Aufhäuser ist hingegen ausgeschert, hat die Ziele als zuoptimistisch gebrandmarkt und das Kursziel, garniert mit einerVerkaufsempfehlung, auf 2,40 Euro drastisch gesenkt. Das Timing derAnalysten war gut, die Empfehlung traf auf eine Ende Juni starküberkaufte Aktie, die prompt deutlich korrigiert hat. Die Konsolidierungführte nahezu exakt zurück bis zu den seit Mitte 2016 markiertenZwischenhochs. Hält sich die Aktie in naher Zukunft über 2,70 Euro,bleibt technisch alles im grünen Bereich. Entscheidend wird dabei sein,in welchem Tempo Heidelberger Druck Fortschritte erzielen kann.Der Ausblick für das Jahr 2017/18 war eher mau, richtig Fahrt aufnehmenwill der Konzern erst ab der Folgeperiode. Sobald sich aber zeigt, dassdie Strategie des Managements greift, und sogar – entgegen der Meinungvon Hauck & Aufhäuser – ein Übertreffen der Mittelfristziele möglichwird, dürfte die günstig bewertete Aktie von Heidelberger Druckmaschineneinen nachhaltigen Aufwärtstrend etablieren. Wer aktuell, am Scheidewegzwischen Seitwärtsstagnation und Aufwärtstrend, in die Aktie vonHeidelberger Druckmaschinen investiert, setzt darauf, dass die nächstenMeldungen die Hoffnungen auf eine höhere Dynamik stützen.