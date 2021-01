Heidelberger Druck Aktie: Das steckt hinter dem Anstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Die Aktie von Heidelberger Druck hatte bereits in den vergangenen Tagen ordentlich Boden gut gemacht. Von 0,80 Euro noch zum Beginn der vergangenen Woche, hatten sich die Papiere des Druckmaschinen-Herstellers auf 0,89 Euro am Dienstag zum Handelsschluss verbessert. Den Mittwoch allerdings begann die Heidelberg-Aktie mit einem irren Sprung nach oben – die Papiere von Heidelberger Druck schossen 15 Prozent hinauf auf 1,03 Euro bis gegen zehn Uhr. Und das hatte nichts mit Druckmaschinen zu tun.

Heidelberger Druck verdoppelt Kapazitäten

Denn wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, hat der Nachfrageboom bei Elektromobilität dafür gesorgt, dass Heidelberger Druck die Produktionskapazitäten für Wallboxen enorm ausgebaut hat. „Die Nachfrage nach Ladelösungen für Elektrofahrzeuge im privaten Bereich steigt rasant“, so die Mitteilung. Aktuelle Marktanalysen gingen von einem jährlichen Wachstum jenseits der 20 Prozent-Marke aus. Bereits heute sei die Heidelberger Druckmaschinen AG “einer der erfolgreichsten Anbieter von Wallboxen im deutschen Markt”, heißt es.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Heidelberger Druckmaschinen?

Um die steigende Nachfrage in diesem Bereich besser zu bedienen und somit die Marktposition noch weiter ausbauen zu können, habe Heidelberg am Standort Wiesloch-Walldorf jetzt eine zweite Produktionslinie für die Produktion ihrer Wallboxen in Betrieb genommen, so die Mitteilung. Damit plane das Unternehmen die Produktionskapazitäten bis April dieses Jahres in etwa zu verdoppeln.

Im Zweischichtbetrieb

Ab sofort produziert Heidelberg laut Mitteilung im Zweischichtbetrieb in zwei Produktionslinien die Modelle Heidelberg Wallbox Home Eco sowie Heidelberg Wallbox Energy Control für den deutschen und europäischen Markt. „Unsere Produktionskapazitäten sind voll ausgelastet und wir haben uns als erfolgreicher Anbieter in diesem Zukunftsmarkt etabliert“, freut sich Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender bei Heidelberger Druck. Mit der Inbetriebnahme einer zweiten Produktionslinie „treiben wir unsere Wachstumspläne im vielversprechenden Markt der Elektromobilität konsequent voran“, sagt er.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.