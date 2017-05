Heidelberger Druck: Die Achillesferse

In Hoffnung auf ein starkes Schlussquartal hatte die Aktie vonHeidelberger Druck zuletzt deutlich angezogen. Zur Zahlenbekanntgabe gabes dann erst einmal Gewinnmitnahmen. Doch auch eine bekannteSchwachstelle dürfte die Anleger etwas nervös gemacht haben. Um imGesamtjahr noch das anvisierte leichte Wachstum zu schaffen, mussteHeidelberger Druckmaschinen ein sehr starkes Schlussquartal hinlegen.Nachdem in den Vorquartalen Verschiebungen noch für eine kleineEnttäuschung gesorgt hatten, konnte der Konzern nun liefern.Nach vorläufigen Zahlen wurde der Umsatz in den letzten drei Monaten umfast ein Fünftel auf 845 Mio. Euro ausgeweitet. Das hat sich im Ergebnisentsprechend positiv bemerkbar gemacht, das EBITDA kletterte in derSchlussperiode sogar um etwas mehr als 20 Prozent auf 85 Mio. Euro, derNettogewinn wurde von 35 auf 46 Mio. Euro ausgeweitet. Die Analystenzeigten sich mit dem Zahlenwerk im Großen und Ganzen zufrieden, Baader,die Commerzbank und Warburg bekräftigten unisono ihre Kursziele, die mit3,20 bis 3,40 Euro deutlich über dem aktuellen Kurs liegen. Und dennochhat die Aktie nach der Veröffentlichung zunächst unter starkemAbgabedruck gelitten.Das dürfte auf die hohen Kurszuwächse im Vorfeld zurückzuführen sein,aber auch darauf, dass sich einige Anleger beim Gewinn insgeheim größereFortschritte erhofft hatten. Vor allem aber konnte der Auftragseingangim Schlussquartal nicht positiv überraschen, Heidelberger Druck hatdiesen nur um 2,6 Prozent auf 603 Mio. Euro gesteigert. Da imangelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 ein Extraschub, wie im letzten Jahrdurch die Branchenmesse drupa, fehlt, dürfte es schwierig werden,organisch zu wachsen. In einer höheren Dynamik sehen wir aber diezentrale Voraussetzung, damit die Aktie den Ausbruch nach oben aus dermehrjährigen Seitwärtsrange schaffen kann. Möglicherweise gelingt derBefreiungsschlag mit dem intensivierten Engagement im WachstumsmarktDigitaldruck – aber das bleibt vorerst abzuwarten. Spannend wird nun injedem Fall, was für eine Wachstumsprognose das Management zurBilanzpressekonferenz am 8. Juni ausgibt.