Heidelberger Druck: Der 30-Prozent-Schock

Der Ausblick für die laufende Geschäftsperiode hat Heidelberger Druck ander Börse kollabieren lassen, der Wert notiert inzwischen rund 30Prozent unter dem Zwischenhoch aus dem Mai. Eine Chance für dieSchnäppchenjagd? Heidelberger Druck will im Geschäftsjahr 2018/19 Umsatzund Gewinn moderat steigern – so ließ das Unternehmen am 12. Juniverlauten.Obwohl sich das zunächst nicht dramatisch anhört, ging es mit der Aktiedanach steil bergab. Das Problem ist, dass alle darauf warten, dass sichdie Neuausrichtung endlich in einer höheren Wachstumsdynamik mitsteigenden Margen bemerkbar macht. Davon wird prognosegemäß auch imlaufenden Jahr nichts zu sehen sein. Daher haben viele Anleger dieGeduld verloren. Analysten haben in ihren jüngsten Statements zwarunisono die potenzialträchtige Strategie gelobt, aber betont, dass eswohl länger als erhofft dauert, bis sich substanzielle Erfolge in denZahlen zeigen.Daher wurden mehrfach die Schätzungen und die Kursziele gekürzt, wobeiletztere zumeist deutlich über der aktuellen Notierung liegen. Nach demdrastischen Kursrutsch überwiegen aus unserer Sicht nun aber die Chancendie Risiken. Wir halten das aktuelle Kursniveau für eine guteEinstiegsgelegenheit, um darauf zu spekulieren, dass sich beiHeidelberger Druck im laufenden Geschäftsjahr der Knoten doch langsam löst.