Heidelberg Cement - Weltmarktführer ist eine Top Aktie!

Sieht man die Sache olympisch, ist der HeidelbergCement AG ein ganz seltenes Ergebnis gelungen. Momentan ist das Unternehmen weltweit die Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, die Nummer 2 bei Zement und die Nummer 3 bei Transportbeton. Gold, Silber und Bronze auf einen Streich, das gelang bei Olympia nur den erfolgsverwöhnten Nordischen Kombinierern in den Jahren 1976 und 2018.

Die HeidelbergCement AG untermauert ihren Dreifachsieg mit beeindruckenden Zahlen: In 60 Ländern beschäftigt man 60.000 Mitarbeiter in 3.000 Standorten. So erarbeitete man sich im Jahr 2019 beim Umsatz von 18,9 Milliarden Euro einen Jahresüberschuss von 1,2 Milliarden Euro. Aktuell wird das globale Bauvolumen auf 9.000 Milliarden US-Dollar im Jahr geschätzt, Experten rechnen bis 2025 mit dem Anstieg auf 15.000 Milliarden US-Dollar. Dann sind für die HeidelbergCement AG durchaus noch mehr Dreifachsiege drin. Allerdings muss die gesamte Betonbranche, und damit auch die Heidelberger, das dringliche Problem ihrer exorbitanten Kohlenstoffdioxid-Emissionen in Griff kriegen, damit man bei der Olympiade der größten Umweltsünder nicht ebenfalls oben auf dem Siegertreppchen steht. Davon abgesehen wird Heidelberg Cement in 2021 zu den absoluten Gewinnern im Dax gehören!

Primärszenario // 72%

Es lohnt sich bei der Aktie von Heidelberg Cement nochmals den Blick auf das Tief im März zu werfen. Seither sahen wir eine stetige Aufwärtsbewegung, so dass wir nun das Überschreiten der €60.64-Marke erwarten können. Tritt dieser Fall ein, den wir mit der Wahrscheinlichkeit von 72% berechnet haben, können wir diese Aufwärtsbewegung durchaus als nachhaltig bezeichnen. Dann werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach bereits die nächste Zwischenkorrektur für einen Einstieg nutzen. Diesen Punkt haben wir für Sie im Chart mit der Ziffer (IV) gekennzeichnet. Von dort erwarten wir ein noch markanteres Hoch bei Kurswerten zwischen €68 bis €70. Auch an diesem Punkt - markiert mit der Ziffer (V) - zeichnet sich eine Zwischenkorrektur ab. Diese nutzen wir definitiv für den Einstieg oder für Zukäufe.

Alternativszenario // 28%

Das zweite Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 28% tritt in Kraft, wenn der Kurs der Aktie nach der ersten Zwischenkorrektur bei Ziffer (IV) nicht in den Aufwärtstrend übergeht, sondern stattdessen den Wert €54.12 unterschreitet. Voll und ganz legen wir das erste Szenario zu den Akten, wenn die Bären den Kurs im Anschluss daran noch durch den Widerstand bei €47.36 stoßen. Dann wird die Aktie einen größeren Umweg gehen müssen, der sie sogar bis zu einem Wert von €12.66 führen kann, bevor ein Umschwung Richtung Norden eintritt.

