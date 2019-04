HeidelbergCement: Volltreffer! Aktie +10% | Zertifikat +130%! Einstiegskurs hat gepasst!

Wir liefern mit dem RuMaS Express-Service für unsere Abonnenten einen Volltreffer nach dem Anderen. So ist es auch bei HeidelbergCement gewesen. Wir wollen heute mal wieder unseren Trading-Tipp aus dem Express-Service vom 01. April hier im Original veröffentlichen, damit Sie unsere Trading-Strategie erkennen und den Wert der RuMaS Trading-Tipps erkennen. Hier bekommen Sie den Beweis für den Volltreffer mit unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom 20. April:

Meinung der RuMaS Redaktion: Schaut man sich den 3-Jahres-Chart an, könnte man vermuten, dass sich im Chart eine V-Formation bildet, die erst bei 85,00 Euro vollendet würde. Auf dem Weg liegt der Widerstand bei 70,00 Euro und die nächste Hürde wartet bei 73,50 Euro. Wir sehen zunächst eine Trading-Chance, die bis zum Widerstand bei 70,00 Euro reicht. Danach sehen wir dann weiter, rechnen aber mittelfristig mit Kursen um 75,00 Euro. Einstiegskurs: 66,80 Euro, Stopp: 63,90 Euro, Ziel: 70,00 Euro, Hebel-Zertifikat: Citigroup - CP6TGD.

Der Artikel zu diesem Trading-Tipp wurde danach unter folgendem Titel veröffentlicht: „HeidelbergCement: Wird der harte Kampf um den Widerstand gewonnen?" An den veröffentlichten Texten sehen Sie, dass wir natürlich nicht ganz konkret werden, sondern uns eher etwas bedeckt halten. Den Vorteil von exakten Einstiegskursen, die nach unserer Meinung aussichtsreich sind und ein passendes Hebel-Zertifikat wollen wir selbstverständlich den Abonnenten vorbehalten. Die Aktie hatte den Einstiegskurs am 02. April erreicht und der Kursgewinn beträgt am 18. April bereits etwa 10%. Wer den Mut hatte mit dem vorgeschlagenen Hebel-Produkt einzusteigen, kann sich derzeit über einen Gewinn von etwa 130% freuen.

