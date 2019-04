HeidelbergCement: Der Kampf um den Widerstand läuft! Dranbleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

HeidelbergCement hat dem 10-Jahreshoch im Januar mit einem Kurs von 95,50 Euro viel Federn lassen müssen und war am 27. Dezember sogar unter die charttechnische Unterstützung bei 52,00 Euro geraten. Nach diesem Einbruch gab es eine Erholung, die in einen starken Aufwärtstrend mündete, der jetzt in eine entscheidende Phase kommen könnte. Der Kurs hat sich in den Bereich des charttechnischen Widerstands begeben und wenn dieser Kampf nachhaltig gewonnen werden kann, wäre das eine gute Ausgangsbasis für weitere Gewinne. HeidelbergCement hatte im Jahr 2018 einen Gewinnsprung gemacht und gemeldet, dass man auch 2019 mit guten Zahlen rechnet. Am 09. Mai ist die Hauptversammlung und man hat den Aktionären eine Dividendenerhöhung auf 2,10 Euro je Aktie in Aussicht gestellt.

Zuletzt hatten wir am 01. April über diese Aktie berichtet und auf eine Trading-Idee vom 28. Februar mit HeidelbergCement hingewiesen, die nicht funktioniert hatte. Gleichzeitig hatten wir eine neue Trading-Idee beschrieben und der im RuMaS Express-Service genannte Einstiegskurs wurde bereits am nächsten Tag überschritten. Am 03. April konnten wir bereits titeln: „HeidelbergCement: Wir haben uns den kleinen Verlust wiedergeholt! Dranbleiben!“ Mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat liegt der Gewinn seither bei über 70%, aber wie denken, dass mehr geht. Wer unsere Marktberichte ständig verfolgt, weiß, dass wir niemals aufgeben und auch das ist ein Teil der erfolgreichen RuMaS Trading-Strategie.

