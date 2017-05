HeidelbergCement (Daily) - Achtung: Toppbildung

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":



















Zuletzt musste die HeidelbergCement-Aktie den Rutsch unter die Tiefs bei rund 84 EURhinnehmen, womit eine kleine Toppbildung vervollständigt wurde. Als letzte Rückzugsliniefungieren nun die Tiefs vom November und September 2016 bei 82,39/02 EUR. Um die Bedeutungder zuletzt angeführten Marken vollständig zu erfassen, bietet sich ein Blick aufden Monatschart des Titels an. Verblieben die Handelsspannen der vergangenen fünfMonate allesamt noch innerhalb des Pendants vom November letzten Jahres, hat der Titeldie auf diese Weise entstandenen „Innenstäbe“ im Mai durch ein – zumindest temporäres– Abgleiten unter die Bastion von 82 EUR nach unten aufgelöst. Das sollte übergeordnetfür Verkaufsdruck sorgen, der durch die o. g. abgeschlossene kleine Toppbildung ohnehinschon besteht. Das kalkulatorische Rückschlagspotential aus dieser Formation beträgtimmerhin 8 EUR, was die Aktie durchaus bis in den Bereich der alten Ausbruchsmarkenbei rund 76 EUR drücken könnte. Zusammen mit dem Aufwärtstrend seit Juni 2012 (akt.bei 75,84 EUR) entsteht hier eine wichtige Kreuzunterstützung. Erst bei einer Rückeroberungder Marke von 84 EUR wären die bei der HeidelCement-Aktie derzeit bestehenden charttechnischenGefahren gebannt.