HeidelbergCement-Calls mit 88%-Chance bei Kursanstieg auf 90€

Nach der in den vergangenen Monaten durchaus durchwachsenen Kursentwicklung der HeidelbergCement-Aktie, ISIN: DE0006047004, hellte sich – zumindest bei den Experten – die Stimmung über die zukünftige Entwicklung der Aktie eines der weltweit führenden Baustoffhersteller deutlich auf.

Mit Kurszielen von 102 Euro (Merrill Lynch) bis zu 120 Euro (HSBC) wurde die HeidelbergCement-Aktie in jüngster Vergangenheit zum Kauf empfohlen. Für Anleger, die das aktuelle Kursniveau zum Einstieg in die Aktie nutzen wollen und gleichzeitig das Verlustrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren wollen, könnte die Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein. Das Verlustrisiko über das indirekte Investment über Long-Hebelprodukte ist deshalb begrenzt, weil sich der Verlust auf den für die Investition in die Hebelprodukte aufgewendeten Kapitaleinsatz beschränkt. Für das Investment in die risikoreichen und deshalb auch besonders chancenreichen Long-Hebelprodukte sollte nur jener (geringe) Teil eines Portfolios aufgewendet werden, dessen Totalverlust mühelos verkraftet werden kann.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 87 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis bei 87 Euro, Bewertungstag 11.9.17, BV 0,1, ISIN: CH0350009178, wurde beim HeidelbergCement-Aktienkurs von 86,58 Euro mit 0,31 - 0,32 Euro gehandelt. Kann der Kurs der HeidelbergCement-Aktie im nächsten Monat auf 90 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,50 Euro (+56 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 83,5892 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 83,5892 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR62E29, wurde beim Aktienkurs von 86,58 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro taxiert. Kann die HeidelbergCement-Aktie in den nächsten Wochen auf 90 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,64 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 80,9416 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,9416 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DGQ1JU6, wurde beim Aktienkurs von 86,58 Euro mit 0,58 – 0,59 Euro taxiert. Bei einem Kursanstieg der HeidelbergCement-Aktie auf 90 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,90 Euro (+53 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von HeidelbergCement-Aktien oder von Hebelprodukten auf HeidelbergCement-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek