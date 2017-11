HeidelbergCement-Calls mit 156%-Chance bei Erreichen des Jahreshochs

Mit einem gewaltigen Kursanstieg von mehr als 5 Prozent führte die HeidelbergCement-Aktie (ISIN: DE0006047004) im frühen Handel des 8.11.17 die Gewinnerliste aller DAX-Werte mit großem Vorsprung an. Die Gewinn- und Umsatzsteigerungen des weltweit agierenden Baustoffkonzerns, sowie die Bestätigung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr könnten den Aktienkurs noch weiter beflügeln.

Wenn sich die HeidelbergCement-Aktie im Verlauf des kommenden Monats wieder dem bei 94,59 Euro liegenden Jahreshoch annähern kann, dann wird die Investition in Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 90 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis bei 90 Euro, Bewertungstag 19.1.18, BV 0,1, ISIN: DE000DD2EA70, wurde beim Aktienkurs von 88,34 Euro mit 0,20 – 0,21 Euro gehandelt.

Erreicht der Kurs der HeidelbergCement-Aktie in einem Monat sein bei 94,59 Euro liegendes jahreshoch, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,53 Euro (+152 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 84,085 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die HeidelbergCement-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 84,084693 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HW8BZ79, wurde beim Aktienkurs von 88,34 Euro mit 0,46 – 0,47 Euro taxiert.

Gelingt der HeidelbergCement-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Höchstmarke von 94,59 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,05 Euro (+156 Prozent) erhöhen.

Faktor-Long-Zertifikate

Wer hingegen mit täglich angepasster Hebelwirkung an einem Kursanstieg der HeidelbergCement-Aktie teilhaben möchte, könnte die Investition in Faktor-Zertifikate in Erwägung ziehen.

Während das Morgan Stanley Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF1GH86 die Kursschwankungen des Aktienkurses mit 4-facher Hebelwirkung abbildet, können Anleger mit dem Morgan Stanley Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000MF1GHC4, sogar mit 8-facher Hebelwirkung an den Kursschwankungen der HeidelbergCement-Aktie teilhaben.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von HeidelbergCement-Aktien oder von Hebelprodukten auf HeidelbergCement-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek